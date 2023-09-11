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ESRA EROL'DA GALERİ

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 11.09.2023, 13:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.09.2023, 13:36
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Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Her bölümüyle büyük ses getiren Esra Erol'da programı, Divitçi kardeşlerin hikayesi ile Türkiye gündemine oturdu.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Kardeşleri Menekşe'nin sprey ile kendilerini uyutup evi soyduğunu söyleyen Müslüm Divitçi başarılı sunucudan yardım istedi.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Esra Erol tüm bu iddiaları değerlendirerek ekibiyle birlikte Menekşe'yi buldu ve stüdyoya getirdi. Hırsızlık yapmadığını dile getiren Menekşe "Evde 12 kişi kalıyorduk, ben spreyle uyuttuysam biri mutlaka uyanır, beni durdurur. O çantanın içinde klavye, mouse ve kulaklık vardı. Ailemdeki kimseye güvenmiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Ortaya atılan iddialardan sonra başka bir aile dramı daha ortaya çıktı.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Menekşe, "Annemiz Sevim babalarımızın farklı olduğunu söyledi" diyerek kardeşlerin hepsinin biyolojik babasının farklı olduğu dile getirdi.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Anne Sevim, "Çocuklarımın iddialarını duyunca çok şaşırdım. Ben onları bu yaşa getirene kadar çok uğraştım. Siz nasıl benim yüzüme bakacaksınız?" diyerek isyan etti.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Esra Erol, Divitçi kardeşlerin babalarının farklı olduğunu öne sürmeleri üzerine yapılan DNA testinin sonuçlandığını duyurdu.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Kardeşlerden Güler Divitçi'nin biyolojik babasının farklı çıkması şok etkisi yarattı.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Esra Erol, Güler Divitçi'nin DNA testini "Örneklerden elde edilen DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda baba ve çocuk arasında biyolojik ilişki saptanmamıştır." sözleriyle açıkladı.

Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Bunu duyan Divitçi kardeşler gözyaşlarına hakim olamadı.

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