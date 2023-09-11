Divitçi kardeşler DNA testinin açıklanmasıyla yıkıldı!

Her bölümüyle büyük ses getiren Esra Erol'da programı, Divitçi kardeşlerin hikayesi ile Türkiye gündemine oturdu.
Kardeşleri Menekşe'nin sprey ile kendilerini uyutup evi soyduğunu söyleyen Müslüm Divitçi başarılı sunucudan yardım istedi.
Esra Erol tüm bu iddiaları değerlendirerek ekibiyle birlikte Menekşe'yi buldu ve stüdyoya getirdi. Hırsızlık yapmadığını dile getiren Menekşe "Evde 12 kişi kalıyorduk, ben spreyle uyuttuysam biri mutlaka uyanır, beni durdurur. O çantanın içinde klavye, mouse ve kulaklık vardı. Ailemdeki kimseye güvenmiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.
Menekşe, "Annemiz Sevim babalarımızın farklı olduğunu söyledi" diyerek kardeşlerin hepsinin biyolojik babasının farklı olduğu dile getirdi.
Anne Sevim, "Çocuklarımın iddialarını duyunca çok şaşırdım. Ben onları bu yaşa getirene kadar çok uğraştım. Siz nasıl benim yüzüme bakacaksınız?" diyerek isyan etti.
Esra Erol, Divitçi kardeşlerin babalarının farklı olduğunu öne sürmeleri üzerine yapılan DNA testinin sonuçlandığını duyurdu.
Esra Erol, Güler Divitçi'nin DNA testini "Örneklerden elde edilen DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda baba ve çocuk arasında biyolojik ilişki saptanmamıştır." sözleriyle açıkladı.