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ESRA EROL'DA GALERİ

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2022, 11:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2022, 11:18
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Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

"Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli meaj gönderdi" diyerek Esra Erol'da programının kapısını çalan Emine Teyze, kızına kavuştu.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

Kızının madde kullanmaya zorlandığını iddia eden annenin iddiaları herkesi şaşırttı.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelen Ayşe Şeyma Güngör, annesinin ortaya attığı iddiaları yalanladı.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

Daha önce Esra Erol'da yayınına telefonla bağlanarak "Annemi akıl hastanesine yatıracağım" diyen genç kız annesinin iyi bir dinleyici olmamasından yakındı.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

20 yaşındaki Ayşe Şeyma, "Annem sürekli konuşuyor, kafasında bir şeyler kuruyor" dedi.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

İnanç Tercüman'ın kızını olumsuz bir duruma sürüklemesinden endişe duyan Emine Teyze, "Buradan kızımı da alıp gitmek istiyorum" diye konuştu.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

20 yaşında bir genç kız olarak kendisine ait bir hayatı olmadığını dile getiren Ayşe Şeyma, kendi ayakları üstünde durmak istediğini söyledi.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

Hala Lise 1 öğrencisi olduğunu vurgulayan genç kız, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

İyi bir eğitim alarak kendi ayakları üstünde durmak istediğini ifade eden Ayşe Şeyma, sesini annesine duyurmaya çalıştı.

Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

Annesine sarılan genç kız, Emine Teyze'den destek bekledi. Emine Teyze ise kızının eve dönmesini istedi.

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