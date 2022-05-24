Emine Teyze, kızı Ayşe Şeyma'ya sarıldı

"Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli meaj gönderdi" diyerek Esra Erol'da programının kapısını çalan Emine Teyze, kızına kavuştu.
İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelen Ayşe Şeyma Güngör, annesinin ortaya attığı iddiaları yalanladı.
Daha önce Esra Erol'da yayınına telefonla bağlanarak "Annemi akıl hastanesine yatıracağım" diyen genç kız annesinin iyi bir dinleyici olmamasından yakındı.
İnanç Tercüman'ın kızını olumsuz bir duruma sürüklemesinden endişe duyan Emine Teyze, "Buradan kızımı da alıp gitmek istiyorum" diye konuştu.
20 yaşında bir genç kız olarak kendisine ait bir hayatı olmadığını dile getiren Ayşe Şeyma, kendi ayakları üstünde durmak istediğini söyledi.
Hala Lise 1 öğrencisi olduğunu vurgulayan genç kız, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.
İyi bir eğitim alarak kendi ayakları üstünde durmak istediğini ifade eden Ayşe Şeyma, sesini annesine duyurmaya çalıştı.