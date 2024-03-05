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ESRA EROL'DA GALERİ

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

GİRİŞ TARİHİ: 05.03.2024, 17:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.03.2024, 17:39
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Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Esra Erol'da programına katılan Selami Karadağlı, anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi şoke etti. Karısından şikayetçi olduğunu söyleyen Selami Karadağlı, "Karım evde hiç temizlik yapmıyor, evimize misafir gelmez" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Karısından kurtulmak istediğini söyleyen Selami Karadağlı, anlattıkları bir taraftan güldürürken diğer taraftan ise herkesi hayrete düşürdü.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Selami Bey, "aç mısın?" diye sormadığı için KADES'e basan karısı Emine Karadağlı'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Karısının evde yemek, temizlik yapmadığını anlatan Selami Bey, "Eve hiç misafir gelmez, hep polisin geliyor. Karımdan kurtulmak istiyorum" dedi.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Karısına hiçbir şey yapmadığını söyleyen Selami Karadağlı, çok fazla sosyal medya kullandığı için eşinden tepki gördüğünü anlattı.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Evliliklerini anlatan Selami Bey, "İkimiz de ikinci evliliğimizi yaptık, bir çocuğumuz oldu. Ben bu kadınla evlendiğimden beri sürekli uzaklaştırma aldım" dedi.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Eşinden dert yanan Selami Karadağlı, "Ben her zaman yemeği dışarıdan söyledim. Saç kıllarından ev görünmez, 'temizlikçi tutalım evi temizletelim' demeden o ev temizlenmezdi" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

İddiaların odağındaki Emine Karadağlı ise canlı yayına bağlanarak eşiyle yıllardır sorunları olduğunu ve hiç mutlu olmadıklarını anlattı.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Evlendiğinden beri her zaman sorunları olduğunu söyleyen Emine Karadağlı, "Selami benim hayatımı zindana çevirdi, programa asıl başvurması gereken benim" dedi.

Eşinden kurtulmak isteyen adam Esra Erol'dan yardım istedi!

Selami'nin polislerin yanında bile kendisini taşladığını, polislerin tüm bu davranışları videoya aldığını, kocasının davranışlarından dolayı bir günlüğüne cezaevinde yattığını, anlattı.

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