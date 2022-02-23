Esra Erol'da bu hafta neler oldu?

Tek isteği kocası Besim'den boşanmak ''Kocam gizlice evde ses kaydımı almış'' ''Kocam ihaneti itiraf etti'' ''Kocam bebeğimizi yurda bıraktı'' Ceylan - Ramazan cephesinde sular durulmuyor... Ramazan'ın babası canlı yayındaydı... Ceylan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? ''Ceylan ve Ramazan için ev kurduk ama onlar kaçtı'' Türkiye onları konuşuyor Ceylan'dan şok sözler ''Babasının tek amacı Ramazan'ı benden ayırmak'' Ceylan'ın annesi canlı yayındaydı... ''Ceylan ve Ramazan laftan anlamıyor'' ''Ramazan ile birlikte babasının yanına gideceğiz'' Ferdi'nin mağdur ettiği kadınlar konuşacak. Karı koca karşı karşıya... ''Bana acıdan başka bir şey vermedin Yaşar'' ''Sevdiğim kadından asla vazgeçmeyeceğim'' ''Başkasına aşık olduğumu söylediğim için karım beni evden kovdu'' ''38 yıl boyunca kocamla baş başa yemek yemedik'' ''Benden boşanmadığı için karımı cezalandırıyorum'' ''Karımı cezalandırdığım için kendimi güçlü hissediyorum'' Muharrem Bey'in feryadı! Ailemle karım Neşegül'ün arasında kaldım ''Yuvamı yıkan babama yazıklar olsun!'' Serpil ve bakıcı Nana karşı karşıya... ''Serpil bebeğine bakmaz, bebek aç susuz dururdu'' 38 yıllık büyük yüzleşme! ''Gelinimin arkasındayım, benim Yaşar diye bir kardeşim yok'' Yaşar Bey'in amcasının kızı canlı yayında... ''Yasemin Hanım'a maddi destekte bulunmak istiyorum'' ''Her zaman Yasemin Hanım'ın arkasındayım'' ''Çok mutlu olmak isterdim ama şimdi ağlıyorum'' Adana'daki yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler Baba, oğlu ve geliniyle yüzleşiyor ''Benim sözümden çıkmayacaklarsa evlerine girebilir'' Ceylan ve Ramazan evlerine girecek mi? Tartışmanın ardından Ceylan ve Ramazan mahalleyi terk ediyor ''Hem bebeklerine baktım hem de Serpil ile kocasını barıştırdım'' Ceylan ve Ramazan'ın son kararı ne olacak? Ceylan'ın Esra Erol'dan isteği ne oldu? ''6 aylıktan itibaren bebeğe biz baktık, Serpil eve hiç uğramazdı'' ''Nana kocamla birlikte iş birliği yapıyor'' ''Serpil bebeği merdivene bırakıp gidiyordu'' ''İhaneti yakaladıktan sonra kocam her şeyi itiraf etti'' ''Yuvayı gelinimiz ayakta tuttu, kardeşime yazıklar olsun!'' ''Yasemin ablanın yaşadıkları beni çok üzdü'' Ceylan ve Ramazan eve girecek mi? Tartışmanın ardından Ceylan ile Ramazan mahalleyi terk ediyor. Türkiye bu olayı konuşuyor...