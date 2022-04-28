Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitledi.
Kızları Lale Şahin'i aramak için Esra Erol'un kapısını çalan Orhan - Leyla Şahin çifti, kızlarından gelecek iyi haberi bekledi.
Kızlarını Burak Yıldıırm isimli bir kişinin kaçırdığını iddia eden aile, Lale'nin can güvenliğinden endişe duydu.
Aileye iyi haberi ise Esra Erol verdi. Başarılı programcı, genç kızın hayatta olduğunu ifade ederken ailenin tahmi de doğru çıktı. Lale'nin, Urfa'da Burak Yıldırım'ın yanında olduğu öğrenildi.
Dilek'in öz ailesiyle ilgili birçok ihbar gelirken genç kadın "Ben bu belirsizlikle yaşayamıyorum" dedi.
Karısı Muhibe Tuncer'in 700 bin TL'sini alıp Harun Güneş isimli bir kişiye kaçtığını dile getiren Ahmet Tuncer de çareyi Esra Erol'da buldu.
64 yaşındaki Melahat Bağ'ın isyanı ise bambaşkaydı. 45 yıllık eşi Ramazan Bağ'ın kendisini ihanetle suçladığını dile getiren Melahat Bağ, yaşadıklarına isyan etti.