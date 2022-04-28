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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2022, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2022, 15:27
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Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitledi.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Kızları Lale Şahin'i aramak için Esra Erol'un kapısını çalan Orhan - Leyla Şahin çifti, kızlarından gelecek iyi haberi bekledi.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Kızlarını Burak Yıldıırm isimli bir kişinin kaçırdığını iddia eden aile, Lale'nin can güvenliğinden endişe duydu.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Aileye iyi haberi ise Esra Erol verdi. Başarılı programcı, genç kızın hayatta olduğunu ifade ederken ailenin tahmi de doğru çıktı. Lale'nin, Urfa'da Burak Yıldırım'ın yanında olduğu öğrenildi.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

38 yıldır gerçek ailesine özlem duyan Dilek'in ise tek istediği öz ailesini bulmaktı.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Dilek'in öz ailesiyle ilgili birçok ihbar gelirken genç kadın "Ben bu belirsizlikle yaşayamıyorum" dedi.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Karısı Muhibe Tuncer'in 700 bin TL'sini alıp Harun Güneş isimli bir kişiye kaçtığını dile getiren Ahmet Tuncer de çareyi Esra Erol'da buldu.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

64 yaşındaki Melahat Bağ'ın isyanı ise bambaşkaydı. 45 yıllık eşi Ramazan Bağ'ın kendisini ihanetle suçladığını dile getiren Melahat Bağ, yaşadıklarına isyan etti.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığı 18 yaşındaki Hicran da Esra Erol canlı yayınına çıktı.

Esra Erol'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Yaşar Şahin'in günlerce kaçırdığı Hicrani bir telefon mesajıyla Esra Erol'da Muhabilir Caner'e ulaştı.

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