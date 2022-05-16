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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Songül, kayınvalidesi ile ilk kez karşı karşıya... Özgür, Sare'yi affedecek mi? Ailesini Eyüp için terk eden Meltem'in son kararı ne?

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2022, 22:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2022, 23:38
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Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

25 yaşındaki dini nikahlı eşi ve kayınvalidesinin birlikte kaçtıklarını iddia eden Hakan Bey, Esra Erol'da büyük iddialar ortaya attı. İkimizin de eşleri çocukları bırakıp kaçtı diyen Hakan ve kayınpederi eşlerine seslendi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Evden annesini alıp kaçan Kezban'ın babası İbrahim Bey, "Eşim Sibel beni asla bırakmazdı, ilk kez böyle bir şey yaşadık 32 yıldır evliyiz" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kezban ile dini nikahlı birlikte olan İbrahim, "Sana söz veriyorum, nikahımızı burada yapacağız" dedi. Esra Erol anne ve kızın bulunduğunu söyleyerek müjdeli haberi verdi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Canlı yayına bağlanan Sibel Hanım, damadının hem kendisine hem de kızına şiddet uyguladığını söyledi!

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Hamiyet Hanım, gelininin oğlu ile görüşmesine karşı olduğunu iddia etti. "Gelinim Fatoş, beni dünya yakışıklısı oğlum Oktay ile görüştürmüyor" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Torunu olduktan sonra gelininin değiştiğini söyleyen Hamiyet Hanım, oğluna "evine dön" çağrısı yaptı.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kahramanmaraş'tan gelen Hasan Bey, zihinsel engelli kızı Hatice Çeliktaş'ın Cengiz Arman tarafından kaçırıldığını söyledi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Ablasının tek başına kendine bakamayacağını belirten kız kardeşi Birgül, Cengiz Arman'ı bir sosyal medya sitesinden bulduğunu iddia etti.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Hatice Çeliktaş canlı yayına bağlandı, kız kardeşi ve babasıyla yüzleşti.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Karı koca karşı karşıya geldi. Özgür, Sare'yi çocuklarının hatırına affettiğini söyledi.

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