Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

25 yaşındaki dini nikahlı eşi ve kayınvalidesinin birlikte kaçtıklarını iddia eden Hakan Bey, Esra Erol'da büyük iddialar ortaya attı. İkimizin de eşleri çocukları bırakıp kaçtı diyen Hakan ve kayınpederi eşlerine seslendi.
Evden annesini alıp kaçan Kezban'ın babası İbrahim Bey, "Eşim Sibel beni asla bırakmazdı, ilk kez böyle bir şey yaşadık 32 yıldır evliyiz" dedi.
Kezban ile dini nikahlı birlikte olan İbrahim, "Sana söz veriyorum, nikahımızı burada yapacağız" dedi. Esra Erol anne ve kızın bulunduğunu söyleyerek müjdeli haberi verdi.
Canlı yayına bağlanan Sibel Hanım, damadının hem kendisine hem de kızına şiddet uyguladığını söyledi!
Hamiyet Hanım, gelininin oğlu ile görüşmesine karşı olduğunu iddia etti. "Gelinim Fatoş, beni dünya yakışıklısı oğlum Oktay ile görüştürmüyor" dedi.
Torunu olduktan sonra gelininin değiştiğini söyleyen Hamiyet Hanım, oğluna "evine dön" çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş'tan gelen Hasan Bey, zihinsel engelli kızı Hatice Çeliktaş'ın Cengiz Arman tarafından kaçırıldığını söyledi.
Ablasının tek başına kendine bakamayacağını belirten kız kardeşi Birgül, Cengiz Arman'ı bir sosyal medya sitesinden bulduğunu iddia etti.