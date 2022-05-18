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Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Ailesi Hatice'ye Esra Erol'da kavuştu! 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Gülizar ailesine dönecek mi? 11 Mayıs'ta evi terk eden Ayşe Şeyma ve yanına kaçtığı İnanç Tercüman canlı yayında...

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 19:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 19:32
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Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Cengiz Ayhan'a kaçan zihinsel engelli Hatice, ailesine Esra Erol'da kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan Hatice, "Ailemi çok seviyorum bir daha böyle bir hata yapmayacağım" dedi.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Cengiz Ayhan'ı rahatsız etmemeleri için ailesine yalvaran Hatice, babasıyla birlikte evine döndü.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Büyük yüzleşmede ikinci perde yaşandı.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Kocalarını bırakıp evden kaçan anne kız, canlı yayında yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu! Babasının Hakan'ın yanında olmasını eleştiren Kezban, "Babamın Hakan'ı savunmasına inanamıyorum" dedi.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

İbrahim Bey kızının söylediklerine karşı Hakan'dan korkmadığını belirtti. Canlı yayında büyük bir iddia daha yaşandı. Yayına katılan bir izleyici Sibel Hanım'ın dilencilik yaptığını söyledi.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

11 Mayıs'tan beri kayıp olan Ayşe Şeyma ve İnanç Tercüman, canlı yayında hakkındaki iddiaları cevapladı.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Annesinin yıllardır kendisine psikolojik baskı yaptığını söyleyen Şeyma, "Kendime yeni bir hayat kurmak için evden kaçtım, annem beni zorla evlendirmek istedi" dedi.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

İnanç Tercüman'ın kızını zorla tuttuğunu ve şebeke olduklarını söyleyen Emine Hanım, kızının söylediklerini yalanladı.

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Gülizar, eşi Osman ile karşı karşıya geldi!

Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Karısının kuma olarak başka birinin yanına gittğini söyleyen Osman, "Karım eve dönerse onunla barışırım" dedi.

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