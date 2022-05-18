Esra Erol'da büyük buluşma yaşandı!

Cengiz Ayhan'a kaçan zihinsel engelli Hatice, ailesine Esra Erol'da kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan Hatice, "Ailemi çok seviyorum bir daha böyle bir hata yapmayacağım" dedi.
Kocalarını bırakıp evden kaçan anne kız, canlı yayında yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu! Babasının Hakan'ın yanında olmasını eleştiren Kezban, "Babamın Hakan'ı savunmasına inanamıyorum" dedi.
İbrahim Bey kızının söylediklerine karşı Hakan'dan korkmadığını belirtti. Canlı yayında büyük bir iddia daha yaşandı. Yayına katılan bir izleyici Sibel Hanım'ın dilencilik yaptığını söyledi.
11 Mayıs'tan beri kayıp olan Ayşe Şeyma ve İnanç Tercüman, canlı yayında hakkındaki iddiaları cevapladı.
Annesinin yıllardır kendisine psikolojik baskı yaptığını söyleyen Şeyma, "Kendime yeni bir hayat kurmak için evden kaçtım, annem beni zorla evlendirmek istedi" dedi.
İnanç Tercüman'ın kızını zorla tuttuğunu ve şebeke olduklarını söyleyen Emine Hanım, kızının söylediklerini yalanladı.