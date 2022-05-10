ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da engelli kızına böyle seslendi: ''5 bileziği geri ver!''

GİRİŞ TARİHİ: 10.05.2022, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.05.2022, 12:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Meltem ile kocası Eyüp canlı yayına geldi.

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Kayıp kızları Meltem'in Eyüp ile evlendiğini canlı yayında öğrendiler...

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Canlı yayında büyük yüzleşme...

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Canlı yayında ailesiyle yüzleşen Meltem'in yaptığı herkesi şoke etti.

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

İddialar havada uçuştu.

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

''Evden giderken 11 bilezik aldım, 5'i gerçek çıktı''

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Meltem'in evlendiğini ne zaman öğrendiler?

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Eşiyle arasında 24 yaş olduğunu söyleyen Meltem, Eyüp'ü çok sevdiğini söyledi.

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Aile evden giderken aldığı bilezikleri geri istedi.

Esra Erol'da dün
Esra Erol'da dün

Eğer bilezikleri geri vermezlerse kızlarını hırsız ilan edeceklerini söylediler.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN