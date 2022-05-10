Esra Erol'da engelli kızına böyle seslendi: ''5 bileziği geri ver!''

Meltem ile kocası Eyüp canlı yayına geldi. Kayıp kızları Meltem'in Eyüp ile evlendiğini canlı yayında öğrendiler... Canlı yayında büyük yüzleşme... Canlı yayında ailesiyle yüzleşen Meltem'in yaptığı herkesi şoke etti. İddialar havada uçuştu. ''Evden giderken 11 bilezik aldım, 5'i gerçek çıktı'' Meltem'in evlendiğini ne zaman öğrendiler? Eşiyle arasında 24 yaş olduğunu söyleyen Meltem, Eyüp'ü çok sevdiğini söyledi. Aile evden giderken aldığı bilezikleri geri istedi. Eğer bilezikleri geri vermezlerse kızlarını hırsız ilan edeceklerini söylediler. Meltem'in amcası da canlı yayına bağlandı. Meltem'le ilgili iddialarda bulunan amcası, nikahın iptal olmasını istedi... Meltem'in zihinsel engeli var mı? Aile, kızları gelirse kabul edeceğini söyledi. Damatlarını kabul edecekler mi? Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.