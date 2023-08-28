Esra Erol'da geçen sezon nasıl geçti?

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.
Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. Geçen sezon Esra Erol'da neler oldu?
Görücü usulü evlendiği kocasından boşanmak istediği için programa başvuran Cemile Hanım, canlı yayında kendisini sokağa attığını söylediği kayınvalidesiyle yüzleşti. Sinirlerine hakim olamayan Cemile Hanım stüdyoyu karıştırdı. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline geldi.
Umut, eski eşine kaçtığını düşündüğü karısı Elif'e ulaşmak için Esra Erol'a başvurdu. Ne eski eşini ne şimdiki eşini isteyemeyen sadece çocuklarını isteyen, Elif'in anlattıkları tüm stüdyoyu gözyaşına boğdu.
Esra Erol'un programında tanıdığımız Gülizar, 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki çocukla kaçtığı haberleri ile gündeme gelmiş, çok konuşulmuştu. 15 yaşındaki çocukla sevgili olan Gülizar, 4 çocuğunun velayetini babasına vermeyi kabul ettiğini ve canlı yayının ardından Şanlıurfa'ya döneceğini söylemişti.
Geçtiğimiz sezonlarda da Esra Erol'un programına katıla Fatma'nın yaşadıklarını tüm Türkiye konuşmuştu. Bebeğinin doğumundan sonra evliliğinde sıkıntılar yaşayan Fatma, eşi Ahmet'in kendisini aldattığını ve eşinden şiddet gördüğünü dile getirdi. Esra Erol'dan tekrar yardım isteyen Fatma, Ahmet'ten tek celsede boşandı.
Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içerisinde biyolojik anne ve babasını Esra Erol bulmuştu ancak biyolojik ailesi stüdyoya gelmeyi kabul etmemişti. Ama Esra Erol gözü yaşlı genç kadının son dakika verdiği haberle yüzünü güldürmüş, kendisi gibi evlatlık verilen biyolojik ağabeyi stüdyoya getirmişti. Bu duygusal buluşmaya şahit olan herkes gözyaşlarını tutamadı.
Zehra Hanım şok bir iddia ile Esra Erol'a başvurmuştu. Her sabah işe diye çıkan kocası Murat aslında alt komşusu ile kendisini aldattığını iddia etmişti. Sürekli aldatılan ve kendini kimsesiz hisseden Zehra çareyi Esra Erol'a başvurmakta bulmuştu.
Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Başak Canpolat, evli olan 54 yaşındaki Yılmaz Aktürk'le 19 yaşından beri ilişki yaşadığını ve Yılmaz'ın 11 aylık bebeğiyle ortada bıraktığını anlatmıştı. Başak geçtiğimiz Temmuz ayında kendisini ortada bırakan Yılmaz'ın çocuğuyla ilgilenmesi için Esra Erol'da Yılmaz'a seslendi. Kalacak yeri olmayan Başak'a da Esra Erol sahip çıktı.
Geçen sezon Türkiye onları konuştu. Nergiz Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'da programına konuk olmuştu. Çocuklu ve evli olduğu öğrenilen Erdi, kendisinden yaşça küçük Gamze ile birlikte olurken Erdi'nin nikahlı karısı Ayfer'i aldattığı öğrenilmişti. Erdi'nin sürekli çelişkili konuşmaları hereksin kafasını karıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon Erdi, Ayfer ve Gamze arasında izleyenlerin ağzını açık bırakan anlar yaşandı.