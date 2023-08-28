Esra Erol'da geçen sezon nasıl geçti?

Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içerisinde biyolojik anne ve babasını Esra Erol bulmuştu ancak biyolojik ailesi stüdyoya gelmeyi kabul etmemişti. Ama Esra Erol gözü yaşlı genç kadının son dakika verdiği haberle yüzünü güldürmüş, kendisi gibi evlatlık verilen biyolojik ağabeyi stüdyoya getirmişti. Bu duygusal buluşmaya şahit olan herkes gözyaşlarını tutamadı.