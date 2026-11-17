Esra Erol'da programında Nurcan ve Yahya çiftinin yaşadıkları gündem oldu. Yaklaşık 3 aydır kahvehanede yattığı belirtilen Yahya ile eşi Nurcan arasındaki tartışma canlı yayında dikkat çekti.
Aylar sonra canlı yayında kocasıyla yüzleşen Nurcan, 13 yıllık evliliklerinde yaşadıkları sorunları anlatarak yıllardır eşini sırtında taşıdığını söyledi.
Artık bu evliliği sürdürmek istemediğini dile getiren Nurcan
"Yahya beni değil, ben onu istemiyorum" sözleriyle tepkisini ortaya koyarak eşinin kendisinden çok parasının peşinde olduğunu iddia etti.
Çiftin karşılıklı açıklamaları stüdyoda gündem olurken köy sakinlerinin anlattıkları da dikkat çekti.
Köy halkından bazı kişiler Nurcan'dan korktuklarını ifade ederken Yahya'yı çalışkan ve gariban biri olarak tanımladı.