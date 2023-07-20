Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

atv'nin ekranının sevilen programı Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. O hikayelerin kahramanlarından biri olan Cemile ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline gelen Cemile'nin hayat öyküsü neydi?