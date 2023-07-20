Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

atv'nin ekranının sevilen programı Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. O hikayelerin kahramanlarından biri olan Cemile ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline gelen Cemile'nin hayat öyküsü neydi?
Cemile'yi Esra Erol'da programına taşıyan olayın kaynağı evinin içinde yaşananlardı. Genç kadın, gün yüzü görmediğini söyleyerek evliliğindeki mutsuzluğunu gözler önüne serdi.
Başarılı programcı Esra Erol'un sorularını başta sakince yanıtlayan Cemile için programda konular ilerledikçe sakin kalmak da zorlaştı.
Kayınpederi ve kayınvalidesi ile canlı yayında yüzleşen Cemile, kocası Ramazan Karaca ile yaşadıklarından ailesini sorumlu tuttu.
Canlı yayında gelinleri ile yüzleşen Yıldız Karaca ve Kamil Karaca ise sorumluluğun gelinlerinde olduğunu iddia etti.
Ramazan Karaca'dan şiddet gördüğünü ifade eden Cemile, "Ayağım baştan sona mosmor oldu, bunların yanına gittim. Yine oğullarını savundular" dedi.
Cemile'nin oğlunun önüne bir bardak çay dahi koymadığını iddia eden kayınvalide Yıldız Karaca'nın sözleri Cemile'yi bir kez daha kızdırdı.