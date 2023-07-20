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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

GİRİŞ TARİHİ: 20.07.2023, 12:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.07.2023, 13:21
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Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

atv'nin ekranının sevilen programı Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. O hikayelerin kahramanlarından biri olan Cemile ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline gelen Cemile'nin hayat öyküsü neydi?

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Cemile'yi Esra Erol'da programına taşıyan olayın kaynağı evinin içinde yaşananlardı. Genç kadın, gün yüzü görmediğini söyleyerek evliliğindeki mutsuzluğunu gözler önüne serdi.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Başarılı programcı Esra Erol'un sorularını başta sakince yanıtlayan Cemile için programda konular ilerledikçe sakin kalmak da zorlaştı.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Kayınpederi ve kayınvalidesi ile canlı yayında yüzleşen Cemile, kocası Ramazan Karaca ile yaşadıklarından ailesini sorumlu tuttu.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Canlı yayında gelinleri ile yüzleşen Yıldız Karaca ve Kamil Karaca ise sorumluluğun gelinlerinde olduğunu iddia etti.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Ramazan Karaca'dan şiddet gördüğünü ifade eden Cemile, "Ayağım baştan sona mosmor oldu, bunların yanına gittim. Yine oğullarını savundular" dedi.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Cemile'nin oğlunun önüne bir bardak çay dahi koymadığını iddia eden kayınvalide Yıldız Karaca'nın sözleri Cemile'yi bir kez daha kızdırdı.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Bu sözlere "Oğlun eve yiyecek mi alıyor" cümlesiyle yanıt veren Cemile sinirden ayağa fırladı.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Cemile'nin hikayesi izleyenlerin de gözünden kaçmadı.

Esra Erol'da sezonun fenomen ismi: Cemile

Esra Erol'un aracılığıyla birçok hayırsever Cemile'ye yardım etmek için sıraya girdi.

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