atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da, Tuğba'nın anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Programa başvuran Tuğba, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Yusuf tarafından dolandırıldığını öne sürdü. İlişkilerinde yaşadıklarını anlatan Tuğba, eski sevgilisiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Yusuf ile ilişkisinin başlangıcına değinen Tuğba, sevgilisinin kendisine gösterdiği yoğun ilginin güven duymasına neden olduğunu söyledi.
Esra Erol ise Tuğba'ya, yeterince tanımadığı bir kişiyi çocuklarıyla nasıl baş başa bırakabildiğini sordu.
Tuğba'nın anlattıklarını dinleyen Esra Erol, çocukların güvenliği konusunda dikkat çeken bir soru yöneltti.
Esra Erol, Tuğba'ya hiç tanımadığı bir kişiye çocuklarını emanet etme kararını nasıl verdiğini sordu. Tuğba ise Yusuf'un kendisine gösterdiği ilgiyi anlatarak kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi.
Eski sevgilisini karşısında gören Tuğba ile Yusuf arasında gergin anlar yaşandı. İkilinin canlı yayındaki yüzleşmesi, programın öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.
Yüzleşme sırasında Tuğba'nın Yusuf için "At hırsızı" ifadesini kullanması üzerine Esra Erol araya girdi.
Kendisinden 13 yaş küçük eski sevgilisi Yusuf hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunan Tuğba, canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Yusuf'un stüdyoya gelmesiyle başlayan yüzleşmede taraflar arasında tartışma yaşanırken Esra Erol da konuşmalara müdahale etti. Yusuf hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.