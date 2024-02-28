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Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2024, 15:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2024, 15:46
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Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan, hormon tedavisi gördüğü için yüzünde çıkan kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini söyledi. 13 yıldır eşi Ramazan Albahan'ın kendisin ezdiğini ve eviyle ilgilenmediğini anlatan Sevil, Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Canlı yayında anlattığı hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan 2 çocuk annesi Sevil Albahan, nasıl bu hale geldiğini anlattı.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Kılları yüzünden kocasının kendisini beğenmediğini söyleyen Sevil Albahan, "Ezilmekten yoruldum. Çok ezildim. Şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Bir kadına erkek denir mi?" dedi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Uzun yıllar bebeği olmadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını anlatan Sevil, canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kılları gösterdi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil Albahan, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, "Erkeğim" diye seslendiğini iddia etti.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Gözyaşlarını tutamayan Sevil Albahan, "Esra Hanım, ben boşanmak için geldim. Amacım dilenmek değil. Beni rencide etmişler. Kimse benim ile alay edemez. "Erkeksin. Tabii seni istemez" gibi yorumlar yazmışlar" dedi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Canlı yayına telefonla bağlanan 13 yıllık eşi Ramazan Albahan ise iddiaları yalanlayarak, "Beni engellediği için ulaşamadım. Neden engellediğini bilmiyorum. Beni eve almıyor, boşanmak istemiyorum" dedi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

27 Şubat 2024 tarihli canlı yayınında eşi Sevil ile yüze yüze gelen Ramazan Albahan hakkındaki iddialara cevap verdi.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Sevil'in "kıllı", "şişko" diyerek kendisine hakaret ettiğini söylediği kocası Ramazan, karısından utanmadığını güzel bir evlilikleri olduğunu anlattı.

Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"

Sevil Albahan, yıllardır kocasının kendisini görmediğini, ilgisiz davrandığını ve tek suçunun yabancı gelin olmak olduğunu söyleyerek isyan etti.

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