Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam etti.
İsmail Çevik, eşi Serpil'in eski sevgilisi Yasin Çorak'a kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu.
Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Serpil Çevik, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istediğini belirtti.
Genç kadın, programda Yasin Çolak'ın yanına kaçtığı iddialarını doğruladı ve mutlu olduklarını belirtti.
Eşinin şiddetinden kaçtığını anlatan Serpil Çevik'in şiddet dosyaları bulunan Yasin Çolak'a kaçtığı ortaya çıktı.