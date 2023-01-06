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Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

GİRİŞ TARİHİ: 06.01.2023, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.01.2023, 12:43
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Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam etti.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

İsmail Çevik, eşi Serpil'in eski sevgilisi Yasin Çorak'a kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Karı- koca kozlarını canlı yayında paylaştı.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Serpil Çevik, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istediğini belirtti.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Genç kadın, programda Yasin Çolak'ın yanına kaçtığı iddialarını doğruladı ve mutlu olduklarını belirtti.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Eşinin şiddetinden kaçtığını anlatan Serpil Çevik'in şiddet dosyaları bulunan Yasin Çolak'a kaçtığı ortaya çıktı.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Öfke kontrol problemi olan genç adamın kadınlara sesi yükseltmesi tepki çekti.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Yasin Çolak'ı başarılı sunucu Esra Erol'da uyardı ve davranışlarına dikkat etmesini söyledi.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

Erol'un uyarısı stüdyodakilerden alkış topladı.

Esra Erol, kadınlara şiddetle suçlanan Yasin Çolak'a geçit vermedi

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