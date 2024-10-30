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ESRA EROL'DA

Babasıyla kavga etti ortadan kayboldu! Fatih Aydın'a ne oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2024, 15:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2024, 15:40
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Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Rabia Aydın; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Anne Rabia, dışarı çıkmak için kapıyı açtığında ayakkabılıkta Fatih'in telefonunu gördüğünü söyledi.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Telefonunu kapının girişinde görünce tüm odalara baktığını ve üst kata Fatih'in babaannesinin evine gidip orada olup olmadığını kontrol ettiğini ancak Fatih'in orada da olmadığından bahsetti.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Rabia Aydın, Fatih'ten hala haber alınamayınca 1.5 saat kadar sonra karakola gittiğini söyledi.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Esra Erol, Rabia Aydın'a, uyandığında neden hemen telefonunu alıp Fatih'i aramadığını sorduğunda Rabia Hanım aklıma gelmedi dedi.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Rabia Aydın'ın söyledikleriyle, polis memuruna verdiği ifadesinde çelişkiler olduğu ortaya çıktı.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

"07.07.2024 günü saat 23.30 sıralarında aile içi bir sebep dolayısıyla oğlum ve eşim arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasında oğlum sinirlenerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra cep telefonunu evde unutması sebebiyle kendisinden haber alamadım.''

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Rabia Aydın'a karakola verdiği ifade gösterildiğinde hayır oğlumun telefonu evde değildi, uyanıp kapıyı açtığımda kapının önündeki dolabın üzerinde buldum telefonu diyerek ifadenin doğru olmadığını ima etti.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Esra Erol, "23:30'dan sonra Fatih'in telefonu kimin elindeydi, o güzergahta o telefonu kim gezdirdi? Ya sen gezdirdin Rabia abla ya da Ahmet (Fatih'in kuzeni) gezdirdi ya da bir başkası.." dedi.

Fatih Aydın'a ne oldu?
Fatih Aydın'a ne oldu?

Rabia Aydın, her şey için kendisi çabaladığını, Mahmut Aydın'ın (Fatih'in babası) hiçbir şeyle ilgilenmediğini bundan dolayı artık çok yorulduğunu söylerken, Fatih Aydın'ın akıbetinin şüpheli olduğu konuşulmaya devam etti.

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