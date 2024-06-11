Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Hayrettin Kondurlu, 28 Mayıs tarihinde eski karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını ifade etti. Çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtti.
Kayınvalide Iraz Kütük, mahkemede ikinci çocuğun varlığını öğrendiklerini söyledi. Demet'e çocuğun kendilerinden olmadığını söyleyen Iraz Kütük, çocuğun Hayrettin'e benzediğini ifade etti canlı yayında.
Iraz Kütük, Demet'in çocuğun babasının Hayrettin olduğunu söylediğini ve ona inandıklarını belirtti.
Aysel Hanım ayrıca canlı yayında, Demet'in çocuğun babasının Hayrettin olduğunu ve herkesin buna inandığını söyledi. Aysel Hanım ayrıca Demet'in çocuğu isteyerek bırakıp gittiğini de iddia etti.
Kayınvalide Iraz Kütük, Demet'in yurtta kalırken doğuma gittiğini ve ona kimsenin sahip çıkmadığını söylediğinde, onun haline üzüldüklerini ifade etti.