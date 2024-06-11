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ESRA EROL'DA GALERİ

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

GİRİŞ TARİHİ: 11.06.2024, 15:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.06.2024, 16:11
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Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Hayrettin Kondurlu, 28 Mayıs tarihinde eski karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını ifade etti. Çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtti.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Kayınvalide Iraz Kütük, mahkemede ikinci çocuğun varlığını öğrendiklerini söyledi. Demet'e çocuğun kendilerinden olmadığını söyleyen Iraz Kütük, çocuğun Hayrettin'e benzediğini ifade etti canlı yayında.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Esra Erol "İki çocuğun babası farklı. Neden hala ona, karşı bu kadar saygılısınız?" diye sordu.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Iraz Kütük, Demet'in çocuğun babasının Hayrettin olduğunu söylediğini ve ona inandıklarını belirtti.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Oturdukları evin sahibi Aysel Hanım yayına bağlandı.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Aysel Hanım, Demet'in zorla evle tutulmadığını söyledi.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Aysel Hanım ayrıca canlı yayında, Demet'in çocuğun babasının Hayrettin olduğunu ve herkesin buna inandığını söyledi. Aysel Hanım ayrıca Demet'in çocuğu isteyerek bırakıp gittiğini de iddia etti.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Kayınvalide Iraz Kütük, Demet'in yurtta kalırken doğuma gittiğini ve ona kimsenin sahip çıkmadığını söylediğinde, onun haline üzüldüklerini ifade etti.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Esra Erol Demet'e "Gel çocuğunu al" dediğini ama Demet'in gelip bebeği almadığını söyledi.

Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?

Esra Erol Demet'in kaçtığı Haktan'ın ailesinin bebeğin sosyal hizmetlerde olduğunu sandığını, onların da her şeyden habersiz olduğunu belirtti.

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