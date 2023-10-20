Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Esra Erol'da programına katılan 27 yaşındaki Belkıs Demirbozan eşi Ferhat Demirbozan'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.
10 yıllık evliliğinde 4 yıldır aldatıldığını söyleyen Belkıs Hanım, "Eşim çocukluk aşkı Nevin ile aşk yaşıyor. Mesajlarını yakaladım, sahilde Nevin ile gezip beni kandırdı" dedi.
Eşinin bu ilişkiyi sürekli inkar ettiğini söyleyen Belkıs Demirbozan, "Nevin ile aramda bir şey yok. Sen benim evimin gülüsün, başımın tacısın, hiç kimse senin yerini alamaz" diyerek kandırıldığını ifade etti.
Ferhat Demirbozan, "Nevin benim çocukluk aşkım ben hep onu sevdim Seni sevmiyorum. Belkıs senden boşanacağım ve Nevin ile evleneceğim"