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Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2023, 22:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.10.2023, 22:24
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Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Esra Erol'da programına katılan 27 yaşındaki Belkıs Demirbozan eşi Ferhat Demirbozan'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

10 yıllık evliliğinde 4 yıldır aldatıldığını söyleyen Belkıs Hanım, "Eşim çocukluk aşkı Nevin ile aşk yaşıyor. Mesajlarını yakaladım, sahilde Nevin ile gezip beni kandırdı" dedi.

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Eşinin bu ilişkiyi sürekli inkar ettiğini söyleyen Belkıs Demirbozan, "Nevin ile aramda bir şey yok. Sen benim evimin gülüsün, başımın tacısın, hiç kimse senin yerini alamaz" diyerek kandırıldığını ifade etti.

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Yayına katılan Ferhat Demirbozan 7 aylık hamile eşine tüm Türkiye'nin önünde acı sözler söyledi.

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Ferhat Demirbozan, "Nevin benim çocukluk aşkım ben hep onu sevdim Seni sevmiyorum. Belkıs senden boşanacağım ve Nevin ile evleneceğim"

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

Eşinin sözleri karşısında Belkıs Demirbozan gözyaşlarına boğuldu.

Hamile eşine acımasız sözler: Seni sevmiyorum!

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