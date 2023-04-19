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ESRA EROL'DA GALERİ

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2023, 17:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2023, 18:09
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İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da birbirinden önemli konuları gündeme taşımaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Muhammet Çubuker, "Karım, Ali Haydar Uçak'a kaçtı" diyerek isyan etti.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Eşi Songül Çubuker'in daha önce de evden kaçtığını söyleyen Muhammet Çubuker, "Tartışmalarımızın sebebi eşimin küfürlü konuşmasıydı" dedi.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Eşinin sık sık kendi aile büyüklerine küfür ettiğini öne süren Muhammet Çubuker, 4 yıllık evliliklerinin çalkantılı geçtiğini belirtti.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Songül Çubuker'in kaçırdığını söyleyen Muhammet, "Bir kuru soğan - ekmek yemeye var mısın" diye sorarak kaçırdığı eşiyle iki yıl boyunca nikahsız yaşadığını ifade etti.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

"Songül, Osmaniye'de depremzede olan Ali Haydar Uçak'a kaçtı" sözlerini kullanan Muhammet Çubuker, eşinin şu sıralar Osmaniye'de çadırda yaşadığını dile getirdi.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Ali Haydar Uçak'la Songül'ün Whatsapp konuşmalarını okuduğunu ifade eden Muhammet Çubuker, mesajlara cevap yazdığını belirti.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Ali Haydar Uçak'ın kendisini tehdit ettiğini öne süren Muhammet Çubuker, sonrasında eşinin de evden kaçtığını anlattı.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Songül Çubuker'in çocuğunu da alarak gittiğini söyleyen Muhammet, "Eşim ve çocuğum evine dönsün" dedi.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Eşinin evden kaçma ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Muhammet, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını iddia etti.

İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

Karısıyla kavga ettikleri gün fiziksel bir şiddet olmadığını öne süren Muhammet, eşine hakaret ettiğini itiraf etti. Songül Çubuker'in KADES uygulamasını kullanarak eşine karşı uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı.

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