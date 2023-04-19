İsyan etti! Karımın telefonunda adını gördüm...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da birbirinden önemli konuları gündeme taşımaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Muhammet Çubuker, "Karım, Ali Haydar Uçak'a kaçtı" diyerek isyan etti.
Eşi Songül Çubuker'in daha önce de evden kaçtığını söyleyen Muhammet Çubuker, "Tartışmalarımızın sebebi eşimin küfürlü konuşmasıydı" dedi.
Eşinin sık sık kendi aile büyüklerine küfür ettiğini öne süren Muhammet Çubuker, 4 yıllık evliliklerinin çalkantılı geçtiğini belirtti.
Songül Çubuker'in kaçırdığını söyleyen Muhammet, "Bir kuru soğan - ekmek yemeye var mısın" diye sorarak kaçırdığı eşiyle iki yıl boyunca nikahsız yaşadığını ifade etti.
"Songül, Osmaniye'de depremzede olan Ali Haydar Uçak'a kaçtı" sözlerini kullanan Muhammet Çubuker, eşinin şu sıralar Osmaniye'de çadırda yaşadığını dile getirdi.
Ali Haydar Uçak'la Songül'ün Whatsapp konuşmalarını okuduğunu ifade eden Muhammet Çubuker, mesajlara cevap yazdığını belirti.
Ali Haydar Uçak'ın kendisini tehdit ettiğini öne süren Muhammet Çubuker, sonrasında eşinin de evden kaçtığını anlattı.
Songül Çubuker'in çocuğunu da alarak gittiğini söyleyen Muhammet, "Eşim ve çocuğum evine dönsün" dedi.
Eşinin evden kaçma ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Muhammet, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını iddia etti.