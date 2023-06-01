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ESRA EROL'DA GALERİ

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2023, 16:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2023, 16:13
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''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

19 yıllık mutlu bir evliliğim vardı son bir yılda bütün hayatım altüst oldu" diyen Servet Algan stüdyoya geldi.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Bir buçuk yıldır yaşadıklarını içine sindiremeyen kadın, kocası Ahmet Algan'ın aynı sokakta sevgilisine ev tuttuğu iddiasında bulundu.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

"19 yıllık karısıyım, ayağıma bir ayakkabı, üstüme bir mont giymedim" diyen Servet Algan, mağdur olduğunu söylerken sözlerine şu şekilde devam etti.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

''Ayağıma giyecek ayakkabım yokken dostuna 30 milyarlık yatak odası almış'' dedi.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

İcralık olduğu söyleyen kadın, programa çıkacağımı öğrendiklerinde, icrayı kapatıp susmam karşılığında ev vermeyi teklif ettiklerini ama kabul etmediğini anlattı.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Servet Algan, ne kendi ailesinden ne de kocasının ailesinden destek bulamadığını şu sözlerle ifade etti; ''Kimse bize sahip çıkmıyor. Esra Erol sana baksın'' diyorlar...

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Bir yıldır eşinin evde olmadığını söyleyen Servet Algan'a eşinin evi neden terk ettiği soruldu.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Servet Algan: ''19 yıl yarı aç yarı tok yaşadım. Para yüzünden bu hale geldik" dedi.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Ahmet Algan canlı yayına bağlandığında 'bu evlilikten bezdim'' diye sözlerine başladı.

''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ahmet Algan, "Karım bana çocuklarımı göstermiyor. Ben yatak odasını kendim için aldım" dedi.

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