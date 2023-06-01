''İyi bir baba, kötü bir kocaydı''

19 yıllık mutlu bir evliliğim vardı son bir yılda bütün hayatım altüst oldu" diyen Servet Algan stüdyoya geldi.
Bir buçuk yıldır yaşadıklarını içine sindiremeyen kadın, kocası Ahmet Algan'ın aynı sokakta sevgilisine ev tuttuğu iddiasında bulundu.
"19 yıllık karısıyım, ayağıma bir ayakkabı, üstüme bir mont giymedim" diyen Servet Algan, mağdur olduğunu söylerken sözlerine şu şekilde devam etti.
İcralık olduğu söyleyen kadın, programa çıkacağımı öğrendiklerinde, icrayı kapatıp susmam karşılığında ev vermeyi teklif ettiklerini ama kabul etmediğini anlattı.
Servet Algan, ne kendi ailesinden ne de kocasının ailesinden destek bulamadığını şu sözlerle ifade etti; ''Kimse bize sahip çıkmıyor. Esra Erol sana baksın'' diyorlar...