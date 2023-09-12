Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

Esra Erol'da programına Zonguldak'tan katılan İsa Kuru, başarılı sunucudan eşini bulması için yardım istedi.
12 yıllık eşi Nigar Kuru'ya deli gibi aşık olduğunu söyleyen İsa Kuru, "Fındık toplarken Nigar'ı gördüm ve aşık oldum. O sırada yanımda eski eşim de vardı." dedi.
Nigar'ın kendisini 2 defa terk ettiğini söyleyen İsa Bey, "Nigar amcasının oğlu Aslan'a kaçtı. Onu çok sevdiğim için affetim" dedi.
Kahvaltıya gelen iş arkadaşı Mustafa Baloğlu ile karısının kaçtığını söyleyen İsa Kuru başına gelenleri anlattı:
"Mustafa bize gelirken süt, ekmek, cola ve kaymak getirdi. Karım kaymağı yedikten sonra Mustafa'ya aşık oldu."
"Annem bile bastonla havada insan varmış gibi vurmaya başladı. Daha sonra hocaya gittim ve öğrendim ki Mustafa bize sihir yapmış."