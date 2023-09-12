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ESRA EROL'DA GALERİ

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 12.09.2023, 15:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.09.2023, 15:25
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Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

Esra Erol'da programına Zonguldak'tan katılan İsa Kuru, başarılı sunucudan eşini bulması için yardım istedi.

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

12 yıllık eşi Nigar Kuru'ya deli gibi aşık olduğunu söyleyen İsa Kuru, "Fındık toplarken Nigar'ı gördüm ve aşık oldum. O sırada yanımda eski eşim de vardı." dedi.

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

Nigar'ın kendisini 2 defa terk ettiğini söyleyen İsa Bey, "Nigar amcasının oğlu Aslan'a kaçtı. Onu çok sevdiğim için affetim" dedi.

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

İkinci şoku ise İsa Bey geçtiğimiz günlerde yaşadı.

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

Kahvaltıya gelen iş arkadaşı Mustafa Baloğlu ile karısının kaçtığını söyleyen İsa Kuru başına gelenleri anlattı:

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

"Mustafa bize gelirken süt, ekmek, cola ve kaymak getirdi. Karım kaymağı yedikten sonra Mustafa'ya aşık oldu."

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

"Mustafa karıma sihir yaptı. Karım bir anda değişti."

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

"Annem bile bastonla havada insan varmış gibi vurmaya başladı. Daha sonra hocaya gittim ve öğrendim ki Mustafa bize sihir yapmış."

Kahvaltıya gelen iş arkadaşım karımı kaçırdı!

Yaşanılanları duyan Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi ve "İsa Bey bu anlattıklarınız mümkün değil" dedi.

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