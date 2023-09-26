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ESRA EROL'DA GALERİ

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

GİRİŞ TARİHİ: 26.09.2023, 15:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.09.2023, 15:49
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Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

Esra Erol'da programına katılan Mahmut Özer, anlattıklarıyla damga vurdu.

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

Eşi Naciye Özer ile köy muhtarı Cengiz Coşkun'un bazı hareketlerinden rahatsız olduğunu belirten Özer, "Kiraz toplamaya gittik. Karım ve muhtarın birbirine yakın şakalar yaptığını gördüm."

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

"Bunun üzerine çok sinirlendim ve karımla kavga ettim" dedi.

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

Eve geldiğinde eşi Naciye Özer'in olmadığını gören Mahmut Bey "Karımın kendisinden 24 yaş büyük köy muhtarı Cengiz Coşkun ile kaçtığını öğrenince, büyük şok yaşadım."

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

15 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Özkan, eşinin kendisine çok bağlı olduğunu söyledi. Sabahları yüzünü, akşamları ayaklarını eşinin kendi isteğiyle yıkadığını anlatan Özkan, "Bana aşırı bağımlıydı. Beni çok severdi. Ben onu çok severdim" diye konuştu.

Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

Karısının geri dönmesini isteyen Mahmut Özer, "Eşim Naciye geri dönsün onu hemen affederim" dedi.

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