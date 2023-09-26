Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

15 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Özkan, eşinin kendisine çok bağlı olduğunu söyledi. Sabahları yüzünü, akşamları ayaklarını eşinin kendi isteğiyle yıkadığını anlatan Özkan, "Bana aşırı bağımlıydı. Beni çok severdi. Ben onu çok severdim" diye konuştu.