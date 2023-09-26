Karım 24 yaş büyük köy muhtarına kaçtı!

Eşi Naciye Özer ile köy muhtarı Cengiz Coşkun'un bazı hareketlerinden rahatsız olduğunu belirten Özer, "Kiraz toplamaya gittik. Karım ve muhtarın birbirine yakın şakalar yaptığını gördüm."
Eve geldiğinde eşi Naciye Özer'in olmadığını gören Mahmut Bey "Karımın kendisinden 24 yaş büyük köy muhtarı Cengiz Coşkun ile kaçtığını öğrenince, büyük şok yaşadım."
15 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Özkan, eşinin kendisine çok bağlı olduğunu söyledi. Sabahları yüzünü, akşamları ayaklarını eşinin kendi isteğiyle yıkadığını anlatan Özkan, "Bana aşırı bağımlıydı. Beni çok severdi. Ben onu çok severdim" diye konuştu.