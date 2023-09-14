Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

12 yıllık eşi Nigar Kuru'nun evden kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım isteyen İsa Kuru, karısının daha önce kendisini 2 kez terk ettiğini ama eşine çok aşık olduğu için affettiğini açıkladı.
Eşi Nigar'ın evlerine kahvaltıya gelen iş arkadaşı Mustafa'yla kaçtığını belirten İsa, "Karım sihirin etkisinde olabilir." diyerek herkesi şoka soktu.
İsa: Mustafa bize gelirken süt, ekmek, cola ve kaymak getirdi. Karım kaymağı yedikten sonra Mustafa'ya aşık oldu.
Nigar, evde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Şiddet görüyordum, yalan çok söylüyordu. Evde çamaşır makinesi ve şofben yoktu kaçtım!"
Karısının iş arkadaşına kaçmasına aldırmayan İsa Bey, "Karımı seviyorum onsuz yapamam Nigar bir yana dünya bir yana" dedi.