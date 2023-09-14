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ESRA EROL'DA GALERİ

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 14.09.2023, 12:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.09.2023, 12:51
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Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Yeni sezona bomba gibi dönen Esra Erol'da Türkiye'yi şaşırtan yeni bir konuyla gündeme geldi.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

12 yıllık eşi Nigar Kuru'nun evden kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım isteyen İsa Kuru, karısının daha önce kendisini 2 kez terk ettiğini ama eşine çok aşık olduğu için affettiğini açıkladı.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Eşi Nigar'ın evlerine kahvaltıya gelen iş arkadaşı Mustafa'yla kaçtığını belirten İsa, "Karım sihirin etkisinde olabilir." diyerek herkesi şoka soktu.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

İsa: Mustafa bize gelirken süt, ekmek, cola ve kaymak getirdi. Karım kaymağı yedikten sonra Mustafa'ya aşık oldu.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Mustafa'yla kaçan eşi Nigar dün canlı yayında eşiyle yüzleşti, fakat gariplikler burada bitmedi.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Nigar, evde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Şiddet görüyordum, yalan çok söylüyordu. Evde çamaşır makinesi ve şofben yoktu kaçtım!"

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Karısının iş arkadaşına kaçmasına aldırmayan İsa Bey, "Karımı seviyorum onsuz yapamam Nigar bir yana dünya bir yana" dedi.

Karım sihirli kaymağı yedi ve arkadaşıma aşık oldu!

Boşanma teklifini kabul etmeyen İsa Bey, "Moralim bozuldu boşanmak istemiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

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