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ESRA EROL'DA GALERİ

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2023, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2023, 14:55
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''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Akibe Sertak eşinden yıllarca şiddet gördü iddiasıyla canlı yayına katıldı.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Bedeninde ve ruhunda derin yaralar olan Akibe Hanım, annesi Hamide Hanım ile birlikte bu mücadeleyi vermek için Esra Erol'un kapısını çaldı.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Üç çocuğuyla tek başına kalan kadın, alkol bağımlısı olan eşi Ali İhsan Sertak'ın çocuklara ve kendisine zarar verdiğini, evinin eşyalarını kırıp döktüğünü anlattı.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Çocuklarının konuşamadığını, erkeklerden kaçtığını söyleyen gözü yaşlı kadın "ağabeylerim sayesinde çocuklarım düzeldi, güven duygusunu öğrendiler" diye bahsetti.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Büyük kızının babasını evde istemediğini anlatan kadın, "üç günlük evlikten bana eziyeti başladı" dedi.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Akibe Hanım, kendi ailesinin sevgi dolu ve birbirlerine bağlı olduklarını anlatırken, eşi ile görücü usülü evlendiklerini ve hayatının karardığını söyledi.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Bayan kuaförü olan eşinin sürekli telefonunun çaldığını, kadınların 'aşkım' dediğini kendisini uyardığını, ilk şiddetin o gün başladığını ve sokağa atıldığını anlattı.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Gözü yaşlı kadın, ''Amcamı beni kurtarması için aradım, geldiğinde beni trafik kazası geçirdi zannetti." dedi

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Eşinin ailesinin de şiddete meğilli olduğunu söyleyen kadın, kayınvalidesinin de şiddet gördüğünü ve sustuğundan bahsetti.

''Kocam beni öldüresiye dövdü''

"Tedavi ettirmek için çok uğraştım. Çocuklarım için yıllarca sustum" diyen Akibe Hanım, "kimse bu şiddete sessiz kalmasın" diye seslendi.

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