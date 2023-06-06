''Kocam beni öldüresiye dövdü''

Bedeninde ve ruhunda derin yaralar olan Akibe Hanım, annesi Hamide Hanım ile birlikte bu mücadeleyi vermek için Esra Erol'un kapısını çaldı.
Üç çocuğuyla tek başına kalan kadın, alkol bağımlısı olan eşi Ali İhsan Sertak'ın çocuklara ve kendisine zarar verdiğini, evinin eşyalarını kırıp döktüğünü anlattı.
Çocuklarının konuşamadığını, erkeklerden kaçtığını söyleyen gözü yaşlı kadın "ağabeylerim sayesinde çocuklarım düzeldi, güven duygusunu öğrendiler" diye bahsetti.
Büyük kızının babasını evde istemediğini anlatan kadın, "üç günlük evlikten bana eziyeti başladı" dedi.
Akibe Hanım, kendi ailesinin sevgi dolu ve birbirlerine bağlı olduklarını anlatırken, eşi ile görücü usülü evlendiklerini ve hayatının karardığını söyledi.
Bayan kuaförü olan eşinin sürekli telefonunun çaldığını, kadınların 'aşkım' dediğini kendisini uyardığını, ilk şiddetin o gün başladığını ve sokağa atıldığını anlattı.
Gözü yaşlı kadın, ''Amcamı beni kurtarması için aradım, geldiğinde beni trafik kazası geçirdi zannetti." dedi
Eşinin ailesinin de şiddete meğilli olduğunu söyleyen kadın, kayınvalidesinin de şiddet gördüğünü ve sustuğundan bahsetti.