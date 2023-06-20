‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

''Yuvamızı kocamın ailesi yıktı, kocamı çok seviyorum'' diyen Ayşe Kalpak, yaşadıklarını anlatmaya başladı.
Yedi aylık bir bebeği olduğunu, Hayati Kalpak'la bir buçuk yıldır evli olduklarını, görücü usulü tanıştıktan sonra evlendiklerini söyledi.
''Üç ay içinde evlendik, çok tanıyamadım'' diyen Ayşe Kalpak, "bu süreçte de çok görüşemedik, hemen evlendik" diye sözlerine devam etti.
Kocasının kendisine yemek yapmıyor diye iftira attığını dile getiren kadın, eşinin ailesi tarafından da kötü davranışlara uğradığını anlattı.
Görümcesi Bahar Topçu tarafından kıskanıldığını iddia eden Ayşa Kalpak, ''Çocuğum oldu diye kıskandı'' dedi.