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ESRA EROL'DA GALERİ

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2023, 15:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2023, 16:07
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‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Ayşe Kalpak yuvasını kurtarmak için Esra Erol'da stüdyolarında...

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Ayşe Kalpak öncelikle programa Sakarya'dan katıldığını söyledi.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Esra Erol, genç kadına neden geldiğini sordu.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

''Yuvamızı kocamın ailesi yıktı, kocamı çok seviyorum'' diyen Ayşe Kalpak, yaşadıklarını anlatmaya başladı.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Yedi aylık bir bebeği olduğunu, Hayati Kalpak'la bir buçuk yıldır evli olduklarını, görücü usulü tanıştıktan sonra evlendiklerini söyledi.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

''Üç ay içinde evlendik, çok tanıyamadım'' diyen Ayşe Kalpak, "bu süreçte de çok görüşemedik, hemen evlendik" diye sözlerine devam etti.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Hayati Kalpak'ın takıntılı ve cimri olduğu iddia edildi.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Kocasının kendisine yemek yapmıyor diye iftira attığını dile getiren kadın, eşinin ailesi tarafından da kötü davranışlara uğradığını anlattı.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Görümcesi Bahar Topçu tarafından kıskanıldığını iddia eden Ayşa Kalpak, ''Çocuğum oldu diye kıskandı'' dedi.

‘’Kocamı evlendikten sonra tanıdım’’

Görümce Bahar Topçu yayına bağlanıp Ayşe Kalpak'la yüzleşti.

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