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ESRA EROL'DA GALERİ

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2023, 15:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2023, 16:59
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19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a başvuran İbrahim Lale anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

İbrahim Lale, eşi Nazmiye Lale'nin 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında eşinin 19 kez evden kaçtığını belirtti.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Defalarca evi terk eden eşiyle barışmak isteyen İbrahim canlı yayında Nazmiye ile karşı karşıya geldi.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Karısını sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Nazmiye sosyal medyadan tanıştığı Ahmet adlı kişinin yanından eşine geri döndü.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Nazmiye'nin yokluğunda kedilerine bakan kayınvalide Havva Hanım, "Gelinimin yalanlarından bıktım" dedi.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Ayrıca Havva Hanım, "İster barışsınlar, ister barışmasınlar ben karışmam. Ancak devam edeceklerse Nazmiye sosyal medyayı bırakacak" dedi ve şartını ortaya koydu.

19 kez evden kaçan geline, kayınvalidesi...

Nazmiye ise kayınvalidesinden özür diledi. Yaşananlar izleyiciyi şaşkına çevirdi.

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