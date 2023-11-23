Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

7 yaşında annesi tarafından terk edilen Sezer Göl, annesini görmek için canlı yayına katıldı. Annesinin kendisini kabul etmeyeceğini düşünen Sezer, yine de umutla annesini bir kez olsun görmek istedi.
Esra Erol'un "Biyolojik anneni bulduk" sözüyle gülümseyen Sezer, "Allah razı olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.
Sezer'i annesiyle kavuşturmak için büyük bir çaba harcayan Esra Erol'un mutluluğu da yüzünden belli oldu.
Anne İlknur Görümlü'nün de gözyaşlarına boğulduğu ilk görüşte anne, "Oğlumun kokusunu çok özledim" dedi.
Sezer'in annesini ilk kez görmesiyle birlikte gözlerinden süzülen yaşlar yaşanan büyük bir dramı gözler önüne serdi.
Sezer'i bıraktığı günü hatırladığını ifade eden anne, ona son olarak "Allah'a emanet ol oğlum, bakacak gücüm yok dedim" sözlerini kullandı.
Annesiyle beraber yaşamak istediğini söyleyen Sezer Göl, annesinden "Sana her zaman kapım açık, pişmanım" dedi.