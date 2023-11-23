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ESRA EROL'DA GALERİ

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

GİRİŞ TARİHİ: 23.11.2023, 15:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.11.2023, 15:38
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Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

7 yaşında annesi tarafından terk edilen Sezer Göl, annesini görmek için canlı yayına katıldı. Annesinin kendisini kabul etmeyeceğini düşünen Sezer, yine de umutla annesini bir kez olsun görmek istedi.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Esra Erol'un "Biyolojik anneni bulduk" sözüyle gülümseyen Sezer, "Allah razı olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Sezer'i annesiyle kavuşturmak için büyük bir çaba harcayan Esra Erol'un mutluluğu da yüzünden belli oldu.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Anne İlknur Görümlü'nün de gözyaşlarına boğulduğu ilk görüşte anne, "Oğlumun kokusunu çok özledim" dedi.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Sezer'in annesini ilk kez görmesiyle birlikte gözlerinden süzülen yaşlar yaşanan büyük bir dramı gözler önüne serdi.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

İlknur Görümlü, yıllar sonra oğlunu karşısında görürken konuşmakta oldukça zorlandı.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Sezer'i bıraktığı günü hatırladığını ifade eden anne, ona son olarak "Allah'a emanet ol oğlum, bakacak gücüm yok dedim" sözlerini kullandı.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Annesiyle beraber yaşamak istediğini söyleyen Sezer Göl, annesinden "Sana her zaman kapım açık, pişmanım" dedi.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Annesini istemediği zamanlar da olduğunu ifade eden Sezer, zaman zaman da özlediğini dile getirdi.

Sezer ve annesi İlknur Görümlü bugün kavuşuyor!

Anne – oğul yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanırken Esra Erol, Sezer ile annesini kavuşturmanın mutluluğunu yaşadı.

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