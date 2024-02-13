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ESRA EROL'DA GALERİ

Türkiye bu olayı konuşuyor!

GİRİŞ TARİHİ: 13.02.2024, 20:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.02.2024, 20:25
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Türkiye bu olayı konuşuyor!

Her hafta izleyiciyi ekran başına kitleyen atv'nin ilgiliyle takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızının kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi. Canlı yayında sözde hocayla ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Deprem sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan kızının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Kızının sözde hoca Mustafa Çabuk tarafından kaçırıldığını söyleyen anne, kızını aradığında duydukları karşısında şok olduğunu anlattı.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Kızının Mustafa Çabuk'a 'halife' olarak seslendiğini söyleyen anne, "Kızım işe başladıktan sonra sosyal medyada takılmaya başladı. Bir gün bana "anne hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş, Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" dediğini söyledi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Ekrana geldiği andan itibaren canlı yayına Mustafa Çabuk hakkında ihbarlar yağmaya başlarken, söylenen iddialar tüm Türkiye'yi şoke etti.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Programa bağlanan bir izleyici Mustafa Çabuk'un yanında bulunan gençleri terbiye etmek için çubuklarla dövdüğünü söylerken, "25 yaşındaki yeğenim onun tuzağına düştü. 300 kişi zorla tutuluyor" dedi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Yayına gelen iddiaları izleyicilere aktaran Esra Erol, "Mustafa Çabuk define hırsızlığı sebebiyle tutuklanmış ardından ruh ve akıl hastanesine gönderilmiş" dedi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelen 21 yaşındaki Mevlüde Olgun, kaçırılmadığını söyledi.

Türkiye bu olayı konuşuyor!

Sorulan soruları yanıtsız bırakan Mevlüde Olgun, "Siz inanmak zorunda değilsiniz, Allah bize yeter ben kayıp değilim. Beni bir daha rahatsız etmeyin" diyerek canlı yayını terk etti.

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