Türkiye bu olayı konuşuyor!

Her hafta izleyiciyi ekran başına kitleyen atv'nin ilgiliyle takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızının kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi. Canlı yayında sözde hocayla ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Deprem sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan kızının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi.
Kızının sözde hoca Mustafa Çabuk tarafından kaçırıldığını söyleyen anne, kızını aradığında duydukları karşısında şok olduğunu anlattı.
Kızının Mustafa Çabuk'a 'halife' olarak seslendiğini söyleyen anne, "Kızım işe başladıktan sonra sosyal medyada takılmaya başladı. Bir gün bana "anne hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş, Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" dediğini söyledi.
Ekrana geldiği andan itibaren canlı yayına Mustafa Çabuk hakkında ihbarlar yağmaya başlarken, söylenen iddialar tüm Türkiye'yi şoke etti.
Programa bağlanan bir izleyici Mustafa Çabuk'un yanında bulunan gençleri terbiye etmek için çubuklarla dövdüğünü söylerken, "25 yaşındaki yeğenim onun tuzağına düştü. 300 kişi zorla tutuluyor" dedi.
Yayına gelen iddiaları izleyicilere aktaran Esra Erol, "Mustafa Çabuk define hırsızlığı sebebiyle tutuklanmış ardından ruh ve akıl hastanesine gönderilmiş" dedi.
13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelen 21 yaşındaki Mevlüde Olgun, kaçırılmadığını söyledi.