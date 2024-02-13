Türkiye bu olayı konuşuyor!

Her hafta izleyiciyi ekran başına kitleyen atv'nin ilgiliyle takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızının kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi. Canlı yayında sözde hocayla ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.