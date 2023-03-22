Yaraları birlikte sarıyoruz

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem asrın felaketi olarak tarihe geçti. Başarılı sunucu Esra Erol depremzedeler için yardım tırı kampanyası başlattı.
Ramazan öncesi her türlü ürüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Depremzedelerin unutulmaması gerektiğini bu mübarek günlerde daha çok yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Erol:" Desteğe ihtiyacım var.Oradaki hiç kimseyi yalnız bırakamayız. Ramazan Ayı'nda destek olmaya devam edelim... " diyerek depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.