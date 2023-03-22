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ESRA EROL'DA GALERİ

Yaraları birlikte sarıyoruz

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2023, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2023, 15:26
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Yaraları birlikte sarıyoruz

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem asrın felaketi olarak tarihe geçti. Başarılı sunucu Esra Erol depremzedeler için yardım tırı kampanyası başlattı.

Yaraları birlikte sarıyoruz

İlk tır 24 Mart Cuma günü depremzedeler için yardım tırları yola çıkacak.

Yaraları birlikte sarıyoruz

Esra Erol deprem bölgesine gidecek tırlar için izleyicilere stüdyonun adresini verdi.

Yaraları birlikte sarıyoruz

Ramazan öncesi her türlü ürüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Depremzedelerin unutulmaması gerektiğini bu mübarek günlerde daha çok yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Yaraları birlikte sarıyoruz

Erol:" Desteğe ihtiyacım var.Oradaki hiç kimseyi yalnız bırakamayız. Ramazan Ayı'nda destek olmaya devam edelim... " diyerek depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Yaraları birlikte sarıyoruz

Esra Erol'a yardımlarınızı Turkuvaz Medya Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler A Caddesi, No:29/1, Esra Erol Stüdyosu, C kapısı Eyüp/İstanbul adresi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca 05399268323 nolu telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

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