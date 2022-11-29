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4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

GİRİŞ TARİHİ: 29.11.2022, 15:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.11.2022, 16:39
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4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemini belirleyen konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

4 çocuk annesi Gülizar Akbulut, eşini ve evlatlarını bırakıp sosyal medya üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki sevgilisi Şahin'e kaçtı.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Kahramanmaraş'tan programa başvuran Hasan, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Eşinin, en küçüğü 6 aylık olan 4 küçük çocuğunu gece yarısı evde tek başına bırakıp Urfa'ya kaçtığını iddia eden Hasan, milyonları şoke etti.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Kendisini savunan Gülizar, "Çocuk ama kocamdan iyi" sözleriyle tepki topladı.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Genç kadın, "Çocuklarımın yanında bana hakaret ediyor. Çocuklara annenizin sevgilisi var, başkasıyla konuşuyor diyordu. Böyle dediği için oldu." dedi.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Yayına telefonla bağlanan Şahin'in babası Gülizar'ın yanlarında olduğunu doğrulayarak "Gülizar ve oğlum kabul ediyorsa benim yapacağım bir şey kalmıyor. Gerekirse dini nikah kıyarız." açıklamasında bulundu.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Şahin'in ailesi, daha sonra düşüncelerini değiştirdi ve "Gülizar oğlumu kaçırdı. Benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Oğlumun yaşı daha ufak. Evlenme çağı değil." dedi.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

"Bana öz babam bile sahip çıkmadı" diyen Gülizar, istenmediğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

Gülizar'ın öz babası canlı yayına gelerek kızına kucak açtı.

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