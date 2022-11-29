4 evladını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. "Çocuk ama kocamdan iyi..."

4 çocuk annesi Gülizar Akbulut, eşini ve evlatlarını bırakıp sosyal medya üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki sevgilisi Şahin'e kaçtı.
Eşinin, en küçüğü 6 aylık olan 4 küçük çocuğunu gece yarısı evde tek başına bırakıp Urfa'ya kaçtığını iddia eden Hasan, milyonları şoke etti.
Genç kadın, "Çocuklarımın yanında bana hakaret ediyor. Çocuklara annenizin sevgilisi var, başkasıyla konuşuyor diyordu. Böyle dediği için oldu." dedi.
Yayına telefonla bağlanan Şahin'in babası Gülizar'ın yanlarında olduğunu doğrulayarak "Gülizar ve oğlum kabul ediyorsa benim yapacağım bir şey kalmıyor. Gerekirse dini nikah kıyarız." açıklamasında bulundu.
Şahin'in ailesi, daha sonra düşüncelerini değiştirdi ve "Gülizar oğlumu kaçırdı. Benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Oğlumun yaşı daha ufak. Evlenme çağı değil." dedi.