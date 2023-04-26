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ESRA EROL'DA GALERİ

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

GİRİŞ TARİHİ: 26.04.2023, 17:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.04.2023, 17:10
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''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Emine Hanım, eşi Muhterem Gezer'in 20 Nisan'da kendisini kapıya koyduğunu o yüzden bu adamdan haklarını alıp boşanmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a geldi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Faturaları ödemediğini, lokmalarını saydığını, gözlerini tabağından alamadığı sözleri stüdyoyu şaşkına uğrattı.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Elektiriği yakmadığını, duş aldırmadığını kendisinin çok cimri olduğunu artık bıktığını dile getiren kadın yırtık ayakkabılarını göstererek dikerek giyiyorum dedi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Çalışmak istediğini, eşi Muhterem'in bunu istemediğini çalışırsan bu eve giremezsin dediğini söyledi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Muhterem Gezer canlı yayına bağlandı, karısının iftira attığını kapıyı kitlemediğini söyledi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Beni kahvede rezil etti diyen adam beni sopayla dövmeye geldi dedi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Emine Gezer iddialar üzerine balı ve yağı evden giderken aldı mı?

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

10 yıl sonra canlı yayında hesaplaşmaya hazırım diyen Emine Hanım kocası Muhterem Gezer'le yüzleşti.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Evde örgü örerek çalıştığını söyleyen Emine Gezer benim hayatımı mahvetti dedi.

''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Defalarca kapıyı kitlediğini, Jandarmayı sürekli aradığını anlattı.

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