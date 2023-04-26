''Yemeğine gizlice ilaç koydum''

Emine Hanım, eşi Muhterem Gezer'in 20 Nisan'da kendisini kapıya koyduğunu o yüzden bu adamdan haklarını alıp boşanmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a geldi.
Faturaları ödemediğini, lokmalarını saydığını, gözlerini tabağından alamadığı sözleri stüdyoyu şaşkına uğrattı.
Elektiriği yakmadığını, duş aldırmadığını kendisinin çok cimri olduğunu artık bıktığını dile getiren kadın yırtık ayakkabılarını göstererek dikerek giyiyorum dedi.
Çalışmak istediğini, eşi Muhterem'in bunu istemediğini çalışırsan bu eve giremezsin dediğini söyledi.
10 yıl sonra canlı yayında hesaplaşmaya hazırım diyen Emine Hanım kocası Muhterem Gezer'le yüzleşti.