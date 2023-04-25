Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Dubai'de yaşadığını ve bir IBAN numarası verdiğini, sürekli oraya para yolladığını, bu paralarının toplamının 84 bin TL olduğunu söyleyen Mertkan Özsüzçoban, paranın orada 160 bin TL olduğunu gördüğünü bu şekilde kandığını ama parayı çekemediğini de anlattı.