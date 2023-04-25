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Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2023, 15:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2023, 15:32
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Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Mertkan Özsüzçoban internette tanıştığı ismini Başak Korkmaz diye tanıtan kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını, parasının borsada katlanacağını düşünerek kanser hastası babasının ameliyat parasını verdiğini ve bir daha geri alamadığını iddia etti.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Sosyal medyada tanıştığı kişi babası diye rastgele bir kişinin fotoğrafını gönderdiğini, babasının müteahhit, annesinin de jinekolog olduğunu ve kendisine ait bir evi olduğunu söylediğini anlattı.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Bahar Korkmaz adlı kişinin ciddi ilişki istediğini ve kendisini kripto uzmanı tanıttığını söyleyen Mertkan Özsüzçoban, mağdur olduğunu ve bu kişinin bulunmasını istedi.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Dubai'de yaşadığını ve bir IBAN numarası verdiğini, sürekli oraya para yolladığını, bu paralarının toplamının 84 bin TL olduğunu söyleyen Mertkan Özsüzçoban, paranın orada 160 bin TL olduğunu gördüğünü bu şekilde kandığını ama parayı çekemediğini de anlattı.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

50 bin TL kredi çektiğini, ona çok güvendiğini hipnoz olmuş gibi olduğunu söyleyen adam psikolojisinin de bozulduğunu söyledi.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Ceylan Yılmaz adında bir hesap açtığını, aynı fotoğrafla yeni bir hesap oluşturduğunu söyledi. "Beni engelledi hiçbir yerden ulaşamıyorum" dedi.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Başak Korkmaz isimli kişinin verdiği IBAN numarasının Kürşat Yakup Uzel'e ait olduğunu öğrendiğini, tamamen kendini zengin gösterdiğini o yüzden inandığını anlattı.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Babası olarak tanıttığı kişinin aslında bambaşka biri olduğu ve kişiyi tanımadığı ortaya çıktı.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

Ayhan Akkuş isimli kişi canlı yayına katıldı ve kendini TV'de gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Kendi fotoğrafının kullanıldığından haberi olmadığını, sosyal medyadan izinsiz alındığını söyledi.

Yüzünü bile görmedi, bütün parasını kaptırdı

IBAN numarasının sahibi olan Kürşat Yakup Uzel yayına bağlandı, Mertkan Özsüzçoban'ı tanımadığını cüzdanını çaldırdığını söyledi.

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