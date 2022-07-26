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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
26 Temmuz 2022, Salı 00:00
Hatice ve Sedanur'un gelin kayınvalide savaşı! - Kolaj

Hatice ve Sedanur'un gelin kayınvalide savaşı! - Kolaj

Uzun Ailesi arasındaki gerginlik Esra Erol'da stüdyosuna taşındı. Gelinini dolandırıcılık, hırsızlık ve oğlu Emrullah Uzun'u kaçırmakla suçlayan anne Hatice Uzun, Esra Erol'da programına katıldı. Annesinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Emrullah Uzun, eşiyle 2020 yılının Haziran ayından bu yana beraber olduklarını dile getirdi. Annesinin en başta evliliklerini desteklediğini söyleyen genç, "Biz zaten birbirimizi seviyorduk. Onlar da bizi destekleyince hemen evlenmeye karar verdik" dedi. Kaçırılma iddialarına da karşı çıkan Emrullah Uzun, "Daha önce eşimle bir tartışma yaşamıştık. Sonrasında barıştık ve yanına gitmemi istedi. Kaçırılma konusu bundan ibaret" diye konuştu.

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