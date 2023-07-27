100 karede Ezel efsanesi

Ezel, Bahar ve Eyşan'ı sürpriz bir yere götürür. O gece, Eyşan'ı derinden sarsar. Görüntüde Ezel hedefi on ikiden vurmuştur. Ama işler her zaman istediği gibi gitmeyecektir. Ezel'in sebep olduğu bir tesadüf, onu herkesin içinde annesiyle burun buruna getirir. Köşeye sıkışan Ezel, acil bir çözüm bulmak zorundadır.