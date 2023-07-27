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100 karede Ezel efsanesi

GİRİŞ TARİHİ: 27.07.2023, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.07.2023, 11:11
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100 karede Ezel efsanesi

Önce Ömer vardı. Ailesiyle birlikte küçük, basit bir hayatı olan. Ömer bir kız sevdi. Askerden gelecek, onunla evlenecekti. Her şey yerli yerinde, her şey olması gerektiği gibiydi.

100 karede Ezel efsanesi

Ama Ömer birden cinayetten hapiste buldu kendini. Sevdiği kız Eyşan, en iyi arkadaşı Cengiz ve abisi bildiği Ali ona korkunç bir oyun oynamışlardı?

100 karede Ezel efsanesi

Şimdi yıllar sonra. Başka bir yüzle, başka bir isimle ama aynı yakıcı soruyla, Ezel karşılarında. Ömer, onu gönderdikleri hapishanede öldü. Yerine Ezel doğdu. Ezel, ondan her şeyini alan bu üç kişiden her şeylerini alacak.

100 karede Ezel efsanesi

Ezel'in yıllardır beklediği an geldi. Bir yandan bulmacanın eksik parçası çözülüyor. Eyşan'ın sırları ortaya çıkıyor. Bir yandan herkesin kaderi değişiyor

100 karede Ezel efsanesi

Ama önce, içindeki bitmek tükenmek bilmeyen, uslanmayan, ölmeyen aşkı öldürmesi gerek… En yakın arkadaşlarının, en azılı düşmanlarının kim olduğunu öğrenmesi için, önce kendisinin kim olduğunu bulması gerek.

100 karede Ezel efsanesi

Vakit geldi. Ömer'in Ezel'e dönüşümü tamamlanıyor. Ezel'in planı işliyor, hem de büyüyerek.

100 karede Ezel efsanesi

Geçmişin izlerini taşıyan bu küçük karşılaşmalar, bazı pişmanlıkları su yüzüne çıkarırken, gergin ve tehlikeli anlar yaşanmasına da sebep olur.

100 karede Ezel efsanesi

Bahar yurt dışından döner ve farkında bile olmadan, Ezel'in oyununa dahil olur. Bahar'ın düzenlediği etkinlik, herkesi bir araya getirir. Ezel, küçük ayarlamalar sayesinde Eyşan, Cengiz ve Ali'yle teker teker yalnız kalmanın yollarını bulur.

100 karede Ezel efsanesi

Ezel ve Cengiz oyuna başlarlar. Sürekli kaybeden Cengiz, Eyşan ve Ali'nin uyarılarına rağmen oyundan kalkmaz. O sırada Can'ın ahırdaki vahşi atı alarak ortadan kaybolduğu anlaşılır. Sabahın ilk ışıkları yükselirken, oyun masasındaki milyon dolarların da, Can'ın da kaderi Ezel'in elindedir.

100 karede Ezel efsanesi

Ezel, Bahar ve Eyşan'ı sürpriz bir yere götürür. O gece, Eyşan'ı derinden sarsar. Görüntüde Ezel hedefi on ikiden vurmuştur. Ama işler her zaman istediği gibi gitmeyecektir. Ezel'in sebep olduğu bir tesadüf, onu herkesin içinde annesiyle burun buruna getirir. Köşeye sıkışan Ezel, acil bir çözüm bulmak zorundadır.

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