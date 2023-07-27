100 karede Ezel efsanesi

Önce Ömer vardı. Ailesiyle birlikte küçük, basit bir hayatı olan. Ömer bir kız sevdi. Askerden gelecek, onunla evlenecekti. Her şey yerli yerinde, her şey olması gerektiği gibiydi.
Ama Ömer birden cinayetten hapiste buldu kendini. Sevdiği kız Eyşan, en iyi arkadaşı Cengiz ve abisi bildiği Ali ona korkunç bir oyun oynamışlardı?
Şimdi yıllar sonra. Başka bir yüzle, başka bir isimle ama aynı yakıcı soruyla, Ezel karşılarında. Ömer, onu gönderdikleri hapishanede öldü. Yerine Ezel doğdu. Ezel, ondan her şeyini alan bu üç kişiden her şeylerini alacak.
Ezel'in yıllardır beklediği an geldi. Bir yandan bulmacanın eksik parçası çözülüyor. Eyşan'ın sırları ortaya çıkıyor. Bir yandan herkesin kaderi değişiyor
Ama önce, içindeki bitmek tükenmek bilmeyen, uslanmayan, ölmeyen aşkı öldürmesi gerek… En yakın arkadaşlarının, en azılı düşmanlarının kim olduğunu öğrenmesi için, önce kendisinin kim olduğunu bulması gerek.
Geçmişin izlerini taşıyan bu küçük karşılaşmalar, bazı pişmanlıkları su yüzüne çıkarırken, gergin ve tehlikeli anlar yaşanmasına da sebep olur.
Bahar yurt dışından döner ve farkında bile olmadan, Ezel'in oyununa dahil olur. Bahar'ın düzenlediği etkinlik, herkesi bir araya getirir. Ezel, küçük ayarlamalar sayesinde Eyşan, Cengiz ve Ali'yle teker teker yalnız kalmanın yollarını bulur.
Ezel ve Cengiz oyuna başlarlar. Sürekli kaybeden Cengiz, Eyşan ve Ali'nin uyarılarına rağmen oyundan kalkmaz. O sırada Can'ın ahırdaki vahşi atı alarak ortadan kaybolduğu anlaşılır. Sabahın ilk ışıkları yükselirken, oyun masasındaki milyon dolarların da, Can'ın da kaderi Ezel'in elindedir.
Ezel, Bahar ve Eyşan'ı sürpriz bir yere götürür. O gece, Eyşan'ı derinden sarsar. Görüntüde Ezel hedefi on ikiden vurmuştur. Ama işler her zaman istediği gibi gitmeyecektir. Ezel'in sebep olduğu bir tesadüf, onu herkesin içinde annesiyle burun buruna getirir. Köşeye sıkışan Ezel, acil bir çözüm bulmak zorundadır.