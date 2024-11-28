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28 Kasım 2024, Perşembe 20:00

Bergen, bu akşam 20.00'de atv'de!

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Her şeye o güzel sesiyle direniyor. Bergen'in unutulmaz hayat hikayesi...

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu, içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen, geçici olarak çalışmak üzere annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel, en parlak döneminde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Genç kadın, yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, başarılı yorumculuğu ile Türkiye çapında büyük bir şöhret kazanır. Tehdit, taciz ve şiddet eylemleriyle seyreden gerilimli ve git-gellerle dolu bir ilişkidir Halis'le yaşadığı. Bergen hep korku içindedir. Artık kesin bir biçimde bu kâbustan kurtulduğunu düşünürken, hiç beklemediği bir anda ve mekanda silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde, hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak Türk halkının kalbine kazınır.

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