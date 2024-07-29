Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Millie Boby Brown, Brian Tyree Henry, Oguri Shun

Godzilla vs Kong, canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong, daha önce hiç görülmemiş bir savaşta çarpışmasını konu ediyor. Godzilla saldırılarına başlayıp, önüne çıkar her şeyi yerle bir ettiğinde, hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir; King Kong. İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.