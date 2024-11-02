Suikast Treni TV'de ilk kez Cumartesi 20.00'de atv'de!

Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği (Brad Pitt), işini, asıl hedefi dışında kimseye zarar vermeden yapmaya çalışan bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmanla birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Fakat kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayan bu trenden inmek o kadar da kolay olmayacaktır.