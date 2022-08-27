ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

10. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.08.2022, 12:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.08.2022, 12:42
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10. Bölüm Foto Galeri

Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler.

10. Bölüm Foto Galeri

Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir. Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık.

10. Bölüm Foto Galeri

Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer. Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider.

10. Bölüm Foto Galeri

Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır. Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır. Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir?

10. Bölüm Foto Galeri

Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir?

10. Bölüm Foto Galeri

Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir?

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