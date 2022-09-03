ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.09.2022, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.09.2022, 11:45
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11. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer.

11. Bölüm Foto Galeri

Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür.

11. Bölüm Foto Galeri

Aklı hâlâ Sırrı ve Gonca'da olan Toprak ise olan bitenden habersiz İtalya uçağının kalkmasını beklemektedir. Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır.

11. Bölüm Foto Galeri

Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir.

11. Bölüm Foto Galeri

Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir.

11. Bölüm Foto Galeri

Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir? Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

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