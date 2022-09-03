11. Bölüm Foto Galeri

Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir.