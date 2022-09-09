ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2022, 16:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.09.2022, 16:10
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12. Bölüm Foto Galeri

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar.

12. Bölüm Foto Galeri

Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır. Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir.

12. Bölüm Foto Galeri

Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir.

12. Bölüm Foto Galeri

Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur. Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında.

12. Bölüm Foto Galeri

Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder. Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur.

12. Bölüm Foto Galeri

Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir?

12. Bölüm Foto Galeri

Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?

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