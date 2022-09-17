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13. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm foto galeri...

GİRİŞ TARİHİ: 17.09.2022, 12:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.09.2022, 12:20
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13. Bölüm Foto Galeri

Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır.

13. Bölüm Foto Galeri

Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir.

13. Bölüm Foto Galeri

Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir.

13. Bölüm Foto Galeri

Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır. Bu arada Tahir'in kaza geçirmesi Gonca'nın aldığı kararı daha da perçinlemiş, kendisini tamamen işine ve hedeflerine kilitlemiştir. Fuat, Ece hakkında bildiklerini anlatarak Toprak'ı uyarır.

13. Bölüm Foto Galeri

Buna rağmen Ece, Toprak'tan hiç beklemediği bir telefon alır. Uçurumun eşiğine gelen Canan ve Halil içinse yeni bir sayfa açılmak üzeredir.

13. Bölüm Foto Galeri

Kızıyla damadı arasında yaşanan bu gelişmeye Rıfat nasıl tepki verecektir?

13. Bölüm Foto Galeri

Ece'yle hesabını kapatmayan Fuat, ona nasıl bir oyun hazırlamaktadır? Tahir ve Zühre'nin yakınlaşması hem Gonca'nın hem de Toprak'ın hayatını nasıl derinden etkileyecektir?

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