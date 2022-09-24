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14. Bölüm Foto Galeri

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GİRİŞ TARİHİ: 24.09.2022, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.09.2022, 11:27
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14. Bölüm Foto Galeri

Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir.

14. Bölüm Foto Galeri

Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur.

14. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz.

14. Bölüm Foto Galeri

Pınar'ın Canan'dan şikayetçi olması Atabey Konağı'nın sakinlerini huzursuz eder. Canan'ın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Rıfat'ın Halil'e olan öfkesini büyütür.

14. Bölüm Foto Galeri

Üstelik Fuat, Pınar'la Halil arasındaki ilişkiyle ilgili haberleri abartarak yayınlatınca ortalık iyice karışır.

14. Bölüm Foto Galeri

İkinci baharlarını yaşamaya kararlı olan Halil ve Canan bu saldırılara el ele göğüs gererken Rıfat'ın üst üste gelen darbeler karşısında artık dayanacak gücü kalmamıştır.

14. Bölüm Foto Galeri

Babalarına destek olmaya karar veren Halil ve Canan, Fuat'a meydan okurlar. Atabeylerden beklenmeyen bu dayanışma ruhunun yaratacağı bedeller ne olacaktır?

14. Bölüm Foto Galeri

Toprak, Gonca'yı Yılmaz'dan korumayı başarabilecek midir? Fuat'tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak'tan vazgeçmeye razı olacak mıdır?

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