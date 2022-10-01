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GÜL MASALI GALERİ

15. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.10.2022, 12:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.10.2022, 13:09
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15. Bölüm Foto Galeri

Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır.

15. Bölüm Foto Galeri

Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister.

15. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.

15. Bölüm Foto Galeri

Isparta'ya dönen Tahir ve Zühre olanları öğrenince darmadağın olur. Halil, Yılmaz'ın istediği buluşma noktasına gider. Ancak parayı bıraksa da çaresiz bir halde evine dönüp eli yüreğinde beklemek zorundadır.

15. Bölüm Foto Galeri

Parayı alıp kaçmaya hazırlanan Yılmaz'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Ölümün kıyısından dönen Gonca, Toprak'la aralarında geçenleri yeniden düşünmeye başlar.

15. Bölüm Foto Galeri

Oğullarıyla araları düzeltmeye başlayan Halil ve Canan'ın aklında ise yeni bir plan vardır. Yılmaz'ı yolundan döndürmeyi başarabilecekler midir?

15. Bölüm Foto Galeri

Gonca, Toprak'a geri dönmeye karar verecek midir? Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, ona aslında bir oyun oynadığını söyleyebilecek midir?

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