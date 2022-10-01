15. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.