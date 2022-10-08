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GÜL MASALI GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.10.2022, 13:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.10.2022, 13:38
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16. Bölüm Foto Galeri

Toprak'a haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir. Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. Ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir.

16. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın artık Gonca'ya söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştır. Toprak'la Ece'nin bir arada olduğunu öğrenen Doktor, Ali, Nurbanu ve Fatma Ana kelimenin tam anlamıyla şoke olur. Hepsi birden Gonca'ya destek olurken Toprak'a karşı cephe alırlar.

16. Bölüm Foto Galeri

Canan, Ece'nin Atabeylerin yakasını asla bırakmayacağını anlamıştır. Bu durumdan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünen Canan ve Halil onları daha kötü bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

16. Bölüm Foto Galeri

Gonca'dan uzak durması gerektiğini düşünen Toprak, Fuat'a yeniden ailesinin işinin başına geçeceğini söyler. Bunun üzerine Gonca iş yerinde yeni kararlar alır. Ancak bunlar Zeynep'in hiç hoşuna gitmez.

16. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan her iki fabrika da çok önemli bir ihalenin hazırlığı içine girer. Gonca bu işi Atabeylerin elinden kapmak için var gücüyle çalışmaya başlar.

16. Bölüm Foto Galeri

İki rakip firma arasındaki rekabetten kim galip çıkacaktır? Gonca yaşadığı travmayı atlatmayı başarabilecek midir? Ece'nin oynadığı oyun Toprak'ı elde etmesini sağlayacak mıdır?

16. Bölüm Foto Galeri

Gül Masalı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de.

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