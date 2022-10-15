17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Düğün havasına hemen giren Ece, Gonca'nın canını yakmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz. Öte yandan Belgin, Rıfat'ı iyiden iyiye avucunun içine alır. Belgin'in aileleri için büyük bir tehlike olduğunu gören Halil ve Canan, Toprak'ın da ne kadar mutsuz olduğunun farkındadır.