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17. Bölüm (Final) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.10.2022, 14:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.10.2022, 14:48
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17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Gonca'yı sonsuza kadar kaybettiğini düşünen Toprak için her şey anlamını yitirmiştir. Ailesine Ece'yle evleneceğini söyler. Torununun nihayet Atabeylere yakışan bir tavır sergilemiş olması Rıfat'ı memnun eder.

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Halil ve Canan ise bu gelişmeden son derece rahatsız olmuştur. Ece ve annesi Belgin için uzun zamandır bekledikleri müjde nihayet gelmiştir.

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Düğün havasına hemen giren Ece, Gonca'nın canını yakmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz. Öte yandan Belgin, Rıfat'ı iyiden iyiye avucunun içine alır. Belgin'in aileleri için büyük bir tehlike olduğunu gören Halil ve Canan, Toprak'ın da ne kadar mutsuz olduğunun farkındadır.

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Oğullarının sevmediği birisiyle evlenmesine artık gönülleri razı gelmiyordur. Bu evliliğe engel olmak için her şeyi yapmaya hazırdırlar.

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Toprak'la Ece'nin nikah haberini alan Gonca da bir yol ayrımına geldiğinin farkına varmıştır. Çok zor bir kararın eşiğindeki Gonca'ya babası Tahir de destek verir.

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Canan ve Halil, Gonca'yı kararından vazgeçirmeyi başarabilecek midir?

17. Bölüm (Final) Foto Galeri

Toprak'ın evliliği konusunda ısrarcı olan Rıfat gerçekleri görebilecek midir? Gonca ve Toprak'ı bundan sonra nasıl bir hayat beklemektedir?

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