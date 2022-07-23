5. Bölüm Foto Galeri

Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir.
Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir.
Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.
Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir.