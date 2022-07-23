ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.07.2022, 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.07.2022, 11:05
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5. Bölüm Foto Galeri

Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir.

5. Bölüm Foto Galeri

Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanığıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir.

5. Bölüm Foto Galeri

Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir.

5. Bölüm Foto Galeri

Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.

5. Bölüm Foto Galeri

Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken,

5. Bölüm Foto Galeri

onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.

5. Bölüm Foto Galeri

Arda'nın başı dertte...

5. Bölüm Foto Galeri

Ece, Gonca'ya ne söyleyecek?

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