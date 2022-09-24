50 karede Gül Masalı...

Gonca, İstanbul'da babasıyla yaşar. Atabeyler'in biricik oğlu Toprak ise Isparta'da hayatını sürdürür. Ailesinin yaptığı adaletsizlikleri düzelmek için uğraşır. Hayatının yolunda gittiğini düşünen Gonca, iş yerinde sorun yaşar. Projesi çalınan Gonca işten atılır. Hiç beklemediği bir miras olduğunu öğrenen Gonca, Fatma Ana ile konuşmak için Isparta'ya gider. Güzeller güzeli Gonca'nın yolu Toprak ile kesişir. Gonca için o gün dönüm noktası olur. Fatma Ana, Gonca'ya annesinden kalan mirası bırakmak için şartını söyler. Gonca'nın bu teklifi kabul edeceğini umar. Gonca'ya aşık olan Arda, Gonca'nın peşinden Isparta'ya gelir. Gonca, babasıyla ilgili şok eden gerçeği öğrenir. O zor günlerinde Toprak ile yakınlaşır. Arda bu yakınlıktan son derece rahatsız olur. Toprak'ı kötülese de sonuç alamaz. Tahir kızıyla arasını düzeltmek için Isparta'nın yolunu tutar. Gitmek ve kalmak arasında sıkışır kalır. Annesine yapılanları merak eder. Ve kalmaya karar verir. Tahir de kızını yalnız bırakmak istemez. Tek isteği eski sevgilisi Toprak'ı yeniden kazanmak olan Ece, Gonca'nın varlığından rahatsız olur. Gonca içinse zor bir savaş başlar. Gonca sevdiklerinin desteğiyle Isparta'daki kadınlarla yeni işler yapmak ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmaz. Geçmiş yaşananları bilen ve ailesini korumak isteyen Canan Atabey'i karşısında bulur. Bir yandan Ece ile bir yandan Canan Atabey ile uğraşır. Toprak ise, ailesinin Gonca'ya yaptıkları karşısında sessiz kalmaz. Atabeyler'in planını bozar. Gonca'nın en büyük destekçisi Toprak olur. İki genç gün geçtikçe birbirlerindne daha da hoşlanır. Gonca ve Toprak birbirlerine sırılsıklam aşık olur. Aşklarını da herkese açıklarlar. Atabeyler'den hesap sormak isteyen biri daha bulunur. Adnan Fuat da Atabeyler'in yaptıklarının cezasını çekmesini ister. Atılan iftiraları duyan Toprak, Gonca ile evlililik karalarını ailesine açıklar. Annesine yapılanların hesabını sormak isteyen Gonca boğulma tehlikesi yaşar. Aşkları geçmişin gölgesinde devam eder. Ancak Toprak ve Gonca, Ece yüzünden ayrılır. Gonca, yaşananların ağırlığı altında ezilir. Gece kulübüne giden Ece sarhoş gibi davranır. Gonca'nın geldiğini görünce Toprak'ı öper. Yaşananlar Gonca'nın sabrını taşırır. Gonca büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Toprak'a bir Atabey olduğunu hatırlatır. Ve ona ağır sözler söyler. Gonca ayrılık acısını atlatmak için arkadaşlarıyla dışarı çıkar. Gonca başına geleceklerden habersiz eğlenir. Ve babasına kızgın bir genç tarafından tehdit edilir. Tehlikeli genç, öfkesini kontrol edemez ve bıçak çıkarır. Gonca'yı korumak isteyen Toprak yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklanır.