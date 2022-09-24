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GÜL MASALI GALERİ

50 karede Gül Masalı...

Bugüne kadar neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 24.09.2022, 14:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.09.2022, 15:49
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50 karede Gül Masalı...

Gonca, İstanbul'da babasıyla yaşar.

50 karede Gül Masalı...

Atabeyler'in biricik oğlu Toprak ise Isparta'da hayatını sürdürür.

50 karede Gül Masalı...

Ailesinin yaptığı adaletsizlikleri düzelmek için uğraşır.

50 karede Gül Masalı...

Hayatının yolunda gittiğini düşünen Gonca, iş yerinde sorun yaşar.

50 karede Gül Masalı...

Projesi çalınan Gonca işten atılır.

50 karede Gül Masalı...

Hiç beklemediği bir miras olduğunu öğrenen Gonca, Fatma Ana ile konuşmak için Isparta'ya gider.

50 karede Gül Masalı...

Güzeller güzeli Gonca'nın yolu Toprak ile kesişir.

50 karede Gül Masalı...

Gonca için o gün dönüm noktası olur.

50 karede Gül Masalı...

Fatma Ana, Gonca'ya annesinden kalan mirası bırakmak için şartını söyler.

50 karede Gül Masalı...

Gonca'nın bu teklifi kabul edeceğini umar.

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