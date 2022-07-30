ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölümden kareler...

GİRİŞ TARİHİ: 30.07.2022, 11:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.07.2022, 11:26
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6. Bölüm Foto Galeri

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

6. Bölüm Foto Galeri

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

6. Bölüm Foto Galeri

Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

6. Bölüm Foto Galeri

Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

6. Bölüm Foto Galeri

O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.

6. Bölüm Foto Galeri

Gül Masalı Pazar 20.00'de atv'de

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