ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

8. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölümden kareler...

GİRİŞ TARİHİ: 13.08.2022, 12:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.08.2022, 12:11
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8. Bölüm Foto Galeri

Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir.

8. Bölüm Foto Galeri

Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar.

8. Bölüm Foto Galeri

Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır. Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar.

8. Bölüm Foto Galeri

Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur. Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir.

8. Bölüm Foto Galeri

Tası tarağı toplamaya kararlı olan Halil için evdeki hesap çarşıya uymaz. Son anda Halil'in durduran şey ne olacaktır?

8. Bölüm Foto Galeri

Tası tarağı toplamaya kararlı olan Halil için evdeki hesap çarşıya uymaz. Son anda Halil'in durduran şey ne olacaktır?

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