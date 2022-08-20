9. Bölüm Foto Galeri

Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur.
Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.
Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder.
Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.