ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.08.2022, 14:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.08.2022, 14:28
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9. Bölüm Foto Galeri

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir.

9. Bölüm Foto Galeri

Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır.

9. Bölüm Foto Galeri

Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur.

9. Bölüm Foto Galeri

Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır.

9. Bölüm Foto Galeri

Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.

9. Bölüm Foto Galeri

Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder.

9. Bölüm Foto Galeri

Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

9. Bölüm Foto Galeri

Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir?

9. Bölüm Foto Galeri

Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir?

9. Bölüm Foto Galeri

Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

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