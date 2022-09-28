Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Tahir'e sinirlenen Yılmaz öfkesini Gonca'ya yöneltir. Daha önce Gonca'nın yolunu kesen ve tehdit eden Yılmaz, Toprak'ı bıçakladı. Toprak ölümle burun buruna geldi. Gonca ve Toprak'ın peşini bırakmayan Yılmaz, her geçen dakika daha da tehlikeli hale geldi. Onları bulan Yılmaz, Gonca'nın boğazına büyük bir bıçak dayadı. Gonca ise, Toprak için endişeliydi. Yaşanan arbede sonrası Yılmaz, pompalı tüfeği Toprak'a yöneltti. Namlunun ucundaki Toprak geri adım atmadı. Halil Atabey, düşmanı Fuat'ın kapısını çaldı. Oğlu için endişeli olan Halil Atabey gözyaşları içindeydi. Yaşananlar Atabey Ailesi'nde deprem etkisi yarattı. Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulabildi mi? Fuat, Atabeyler'e yardım etmeyi kabul etti mi? Zühre oğlunu durdurmayı başardı mı? Yılmaz'ın akibeti ne oldu?