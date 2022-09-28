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Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 15:49
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Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Tahir'e sinirlenen Yılmaz öfkesini Gonca'ya yöneltir.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Daha önce Gonca'nın yolunu kesen ve tehdit eden Yılmaz, Toprak'ı bıçakladı.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Toprak ölümle burun buruna geldi.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Gonca ve Toprak'ın peşini bırakmayan Yılmaz, her geçen dakika daha da tehlikeli hale geldi.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Onları bulan Yılmaz, Gonca'nın boğazına büyük bir bıçak dayadı.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Gonca ise, Toprak için endişeliydi.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Yaşanan arbede sonrası Yılmaz, pompalı tüfeği Toprak'a yöneltti.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Namlunun ucundaki Toprak geri adım atmadı.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Halil Atabey, düşmanı Fuat'ın kapısını çaldı.

Yılmaz, Toprak'ı öldürdü mü?

Oğlu için endişeli olan Halil Atabey gözyaşları içindeydi.

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